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김성환 장관 “6월 초엔 ‘소양호 붕어 폐사’ 대책 마련해 시행할 것”

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김승환 기자

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김성환 기후에너지환경부 장관이 강원 인제군 소양호 상류 붕어 집단폐사 문제에 대해 “6월 초에는 대책을 세워서 시행하겠다”고 밝혔다. 

 

17일 기후부에 따르면 김 장관은 15일 강원 인제군 소양호 붕어 폐사 현장을 찾아 어민과 전문가 등의 의견을 청취했다. 이재명 대통령이 12일 국무회의에서 이 문제를 거론하며 확인을 지시한 지 사흘 만이다. 

 

김성환 기후에너지환경부 장관이 15일 강원 인제군 소양호 붕어 폐사 현장을 찾아 어민과 전문가 등과 의견을 나누고 있다. 기후에너지환경부 제공
김성환 기후에너지환경부 장관이 15일 강원 인제군 소양호 붕어 폐사 현장을 찾아 어민과 전문가 등과 의견을 나누고 있다. 기후에너지환경부 제공

김 장관은 이 자리에서 어업인 피해에 대해 “약간의 보상이라도 되려면 어떻게 해야 하는지 저희가 별도로 확인하겠다”고 했다. 

 

그는 “2주 내로 정밀하게 원인 분석을 다시 한 번 하겠다”며 6월 초에는 대책을 마련해 시행되도록 하겠다고 밝혔다.

 

앞서 강원대 환경연구소 부설 어류연구센터 산학협력단은 ‘인제군 소양호 상부 지역 붕어·잉어 등 폐사 분석 보고서’을 공개하고 소양호 붕어 집단폐사 원인을 ‘황화수소 중독 등 복합적 환경 스트레스’로 지목했다.

 

지난달부터 소양호 상류에서 원인 불명의 집단폐사가 발생해 현재까지 이어져 어민들이 조업을 중단한 상태다.


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