'군체' 전지현 "톱스타란 의식 없어…일·가정 밸런스 고민 속 살아"

제79회 칸 국제영화제가 열리고 있는 16일(현지시간) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티발(Palais des Festivals) 한국영화진흥위원회 부스 인근 크루아제트 해변에서 열린 영화 ‘군체’ 출연진 화보 촬영에서 배우 전지현이 포즈를 취하고 있다. 쇼박스 제공

배우 전지현이 스스로 톱스타라는 의식을 하지 않고 살고 있다고 말했다.

전지현은 16일 오후 3시(현지 시각, 한국 시각 16일 오후 10시) 프랑스 칸 팔레드페스티벌 내 테라스에서 진행된 영화 '군체'(감독 연상호) 관련 뉴스1과 인터뷰에서 "평생 톱스타로 살아왔다"는 말에 "스스로 어떻게 톱스타라고 의식하면서 살겠느냐"고 답했다.

이날 전지현은 "나도 내 안에 알고리즘이 있지 않겠나, 운동을 열심히 하게 된 계기도 일을 잘하려는 거였다"고 강조했다.

이어 "운동만 열심히 하면 어떡하나, 사람으로 일을 열심히 해야 하고 가정도 잘 이뤄야 한다, 밸런스를 잘 꾸리는 게 나라는 사람을 만드는 거라고 고민하면서 산다"며 "내 인생을 잘 살다 보면 좋은 결과가 항상 나온다, 열심히 하면 열심히 하는 사람이 되고 대충 하면 대충하는 사람이 된다"고 밝혔다.

그러면서 "열심히 하고 감사하면서 살면 좋은 결과 얻고 좋은 사람을 만날 수 있다"며 자신의 신념을 전했다.

한편 '군체'는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그리는 영화다. 제79회 칸 영화제 미드나잇 스크리닝 섹션 초청작이다.

이번 영화는 톱스타 전지현의 스크린 복귀작이다. 극 중 생명공학과 교수이자 생존자 그룹의 리더 권세정 역을 맡은 전지현은 영화 '암살'(2015) 이후 무려 11년 만에 스크린에 컴백했다.

'군체'의 미드나잇 스크리닝 월드 프리미어 공식 상영은 지난 16일 0시 30분(한국 시각 16일 오전 7시 30분) 팔레드페스티벌 뤼미에르 대극장에서 진행됐다. '군체'는 상영회 직후 약 7분간 기립박수를 받았다.

<뉴스1>

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