편승엽, 15년만에 4혼 고백 "평범하게 살고 싶었다"

가수 편승엽이 4번째 결혼을 했다고 고백했다. 그러면서 그는 평범하게 살고 싶어서 결혼 사실을 남들에게 알리지 않았다고 했다.

편승엽은 16일 방송한 MBN 예능프로그램 '김주하의 데이애나잇'에 나와 결혼에 관해 얘기했다.

김주하는 "편승엽씨가 지난해 15년 간 밝히지 않은 4혼을 했다는 고백을 했다"고 말했다.

편승엽은 "딱히 계기는 없었다. 이제는 밝혀도 될 것 같았다"고 했다. 그러면서 "그전에는 다른 분들 입에 오르내리는 것 자체가 싫어서 그냥 은둔 생활하다시피 그렇게 살았던 것 같다"고 덧붙였다.

김주하는 "3혼을 했던 것도 본인이 알리지는 않았다. 결혼식을 하다 보니까 알려진 거다. 그래서 그런지 4혼 때는 결혼식을 안 했다"고 했다.

편승엽은 "결혼식 안 했다. 결혼이라는 게 그렇다. 내가 몇 번 해야지 이런 게 아니고 열심히 산다고 살았고 성실하게 살았는데도 불구하고 그런 일(이혼)이 자꾸 닥친다. 이별의 슬픔도 여러 번 있었다"고 말했다.

그는 "이별할 때마다 다시는 사랑하지 말아야지 마음속으로 그렇게 다짐을 하면서도 또 누군가를 만나게 되고 결혼하게 된 거다"라고 덧붙였다.

편승엽은 "지금 같은 경우는 아예 그냥 남한테 얘기를 안 했다. 거짓말을 한 게 아니고 평범하게 살고 싶었다. 예전에 겪은 실패 아픔을 또 겪고 싶지 않았던 거다"고 했다.

또 "중심에서 벗어나서 좀 살고 싶은 평범한 생활을 하고 싶었던 그런 생각이었다"고 말했다.

편승엽은 현재 아내에 대해 "이혼을 여러 번 했는데 내 옆에서 제일 고생한 사람이고 내가 제일 못해준 사람이다. 어려울 때 내 옆에 있었다. 그런데 본인도 말은 안 하겠지만, 이런 것이 아마 속으로 굉장히 힘들었을 거다"고 했다.

편승엽은 3차례 이혼에 관해 "내가 부족했을 거다. 그 당시에는 진짜 이해가 안 갔다. 내 일방적인 주장같이 들릴지 모르겠지만, 난 여자한테 좀 잘하는 스타일이"이라고 했다.

<뉴시스>

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