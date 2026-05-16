삼성전자 노사, 18일 협상 재개…파업 'D-3' 최대 분수령

삼성전자 노사가 오는 21일로 예정된 창사 이래 최대 규모 총파업을 앞두고 다시 협상 테이블에 앉는다.



노사가 정부의 추가 중재로 마련되는 협상의 장에서 핵심 쟁점인 성과급 보상 제도를 두고 타협점을 찾을지에 관심이 쏠린다.

삼성전자 노사가 마라톤협상에도 접점을 찾지 못하면서 21일 예고된 총파업이 초읽기에 들어간 지난 13일 경기도 수원시 삼성전자 본사 모습. 연합뉴스

16일 삼성전자 노사에 따르면 노사는 총파업을 사흘 앞둔 오는 18일 오전 10시 세종시 중앙노동위원회(이하 중노위)에서 2차 사후조정 회의를 열 예정이다. 이번 조정은 박수근 중노위 위원장이 직접 참관할 예정이다.



앞서 삼성전자 노사는 지난 11일부터 13일 새벽까지 중노위 중재로 사후조정을 진행하고 마라톤협상을 벌였지만, 성과급 지급 기준을 두고 첨예한 입장차를 좁히지 못하면서 결렬됐다.



중노위는 이후 지난 14일 삼성전자 노사에 16일 회의를 재개할 것을 요청했다. 이를 노조가 받아들이지 않으면서 추가 사후조정은 한 차례 무산됐으나, 이번에는 노사 당사자가 동의하면서 닷새 만에 다시 진행되게 됐다.



총파업 이전 마지막 대화의 장이 될 가능성이 큰 이번 사후조정은 '노사가 힘을 모으자'는 이재용 삼성전자 회장의 호소와 정부의 직접 중재 등 삼성 안팎에서 분주하게 이어진 사태 해결 노력의 결과물이다.



이 회장은 이날 오후 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국하면서 "노동조합 여러분, 삼성 가족 여러분, 우리는 한 몸 한 가족"이라며 "지금은 지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가야 할 때"라고 말했다.



그러면서 "매서운 비바람은 제가 맞고 다 제 탓으로 돌리겠다"며 "우리 한번 삼성인임을 자부할 수 있게 최선을 다해 보자"고 강조했다.



김영훈 고용노동부 장관도 지난 15일 삼성전자 과반 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부(이하 초기업노조) 최승호 위원장과 만나 사측에 대한 요구 사항을 들은 이후 이날에는 삼성전자 경영진과 면담해 정부 입장을 설명하고 이견 조율에 나섰다.

해외 출장을 마치고 귀국한 이재용 삼성전자 회장이 16일 서울 김포비즈니스항공센터(SGBAC)에서 입장문을 읽고 있다. 연합뉴스

삼성전자 노사는 이날 오후 경기 평택캠퍼스 노조 사무실에서 사전 미팅을 진행했다. 이 자리에는 최 위원장과 사측 새 대표교섭위원인 여명구 DS피플팀장(부사장)이 참석했다.



기존 사측 대표교섭위원인 김형로 부사장은 노조 측의 요구에 따라 교체됐다. 다만 그는 추가 사후조정 회의에는 교섭 과정 이해를 돕기 위해 노조의 동의를 얻어 발언 없이 참여할 예정이다.



이날 노사 사전 미팅에서 양측은 성실 교섭을 이어가자는 데 의견을 모은 것으로 전해졌다.



최 위원장은 "(여 팀장이) 노사 신뢰가 깨진 점에 대해 사과하고, '노사 상생이나 신뢰를 만드는 것은 회사가 지금 하기 힘들 것 같고, 노조가 도와주길 바란다. 교섭에도 성실히 임하겠다'고 말했다"며 "저도 최대한 노력하겠다고 말씀드렸다"고 전했다.



노사는 이틀 뒤 사후조정 회의를 앞두고 각자의 전략을 세우는 데 집중할 전망이다.



삼성전자 주요 경영진은 사전미팅 결과에 대해 주말 내내 회의를 이어가며 대책을 논의할 것으로 전해졌다. 노조의 핵심 요구안에 대해 어디까지 수용 가능할지, 중노위 교섭에 어떤 안을 가지고 나갈지 등이 주요 주제가 될 것으로 보인다.



이날 출장에서 돌아온 이 회장도 노조의 요구안 등 주요 쟁점 사항을 확인하는 것으로 전해진다.

최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장이 지난 13일 경기도 수원시 영통구 수원지방법원에서 열린 삼성전자가 노조를 상대로 제기한 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청 심문 기일에 출석하고 있다. 연합뉴스

노사가 평행선을 달리고 있는 핵심 쟁점은 성과급 재원 기준과 상한 폐지의 제도화다.



노측은 영업이익 15%를 반도체 사업을 담당하는 DS(디바이스솔루션) 부문에 대한 성과급으로 고정 지급하고 '연봉 50%'인 상한 폐지를 영구적으로 명문화할 것을 일관되게 요구하고 있다.



회사 측은 기존 경제적부가가치(EVA) 기준의 초과이익성과금(OPI) 제도를 유지하자는 입장이다. 또 DS 부문에 특별 포상을 추가 지급하면 업계 최고 수준의 대우를 할 수 있다는 설명이다.

<연합>

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