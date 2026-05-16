'블룸버그 보도' 靑항의에 野 "적반하장"·與 "상식적 조치"

여야는 16일 청와대가 김용범 정책실장의 '국민배당금' 제안을 인공지능(AI) 관련 기업의 '초과 이익' 배분으로 해석해 보도한 미국 블룸버그통신에 공식 항의서한을 보낸 것을 놓고 공방을 벌였다.

김용범 청와대 정책실장. 연합뉴스

국민의힘 장동혁 상임선대위원장은 이날 페이스북에 "이재명이 많이 억울한 모양이다. 블룸버그에 공식 사과까지 요구했다"며 "억울해하면서 언론과 싸울 일이 아니다. 진짜 억울한 사람들은 피해를 본 투자자들과 국민"이라고 적었다.



이어 "김용범은 '초과이윤'과 '국민배당금'이라는 표현을 여러 차례 썼다. '노르웨이 국부펀드'를 모델로 제시하기까지 했다"며 "아무리 오해라 우겨도, 여기저기에 본심이 드러나 있다"고 덧붙였다.



그는 "대한민국이 참 무서운 나라가 됐다"며 "언론들은 이재명 말 한마디에 기사부터 삭제하기 바쁘다. 연말에 종편 몇 개 문을 닫네 마네, 으스스한 소문까지 돌아다닌다"고 적었다.



같은 당 박충권 중앙선대위 공보단장은 논평에서 "국내 언론의 입을 막던 이재명 정부가 국경을 넘어 외신에까지 사과를 요구하며 '오만한 칼춤'을 추고 있다"며 "정당한 우려를 음해성 조작으로 규정해 언론을 위축시키려는 권력의 오만함"이라고 비판했다.



이어 "경솔한 메시지를 던져놓고 '초과이윤'이 아니라' 초과 세수'였다며 외신 탓을 하는 것은 비열한 말장난"이라며 "적반하장식 책임 전가는 글로벌 자본시장의 비웃음만 살 뿐"이라고 덧붙였다.



이에 대해 더불어민주당 이주희 원내대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "사실관계를 바로잡는 것은 정부의 당연한 책무"라며 "블룸버그의 보도 내용 중 객관적 사실과 다른 부분에 대해 정확한 근거를 바탕으로 수정을 요청하는 것은 국가 행정의 신뢰를 지키고 우리 경제의 불확실성을 해소하기 위한 지극히 상식적인 조치"라고 밝혔다.



그러면서 "지금 국민이 원하는 것은 소모적인 정쟁이 아니라 민생과 경제를 위한 초당적 협력"이라며 "가짜뉴스를 등에 업은 정치 공세를 멈추고 국익 보호에 동참하기를 바란다"고 강조했다.

<연합>

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