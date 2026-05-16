유재석, '계산하기 싫어하는 아저씨' 어린이 오해에 난감

유재석이 어린이들에게 '계산하기 싫어하는 아저씨'로 불린다.

16일 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에는 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 양상국, 이선민이 함께한 '쩐의 전쟁 in 창원' 편으로 꾸며진다.

이날 촬영을 구경하던 창원 어린이들은 유재석을 향해 "계산하기 싫어하는 거 봤어요"라고 천진난만하게 외쳐 웃음을 자아낸다. 무너진 사회적 체면에 난감해진 유재석은 "아저씨들이 계산하기 싫어하는 거 아냐. 오해하지 마"라며 급히 해명에 나선다.

그러나 어린이들에게 해명한 것과는 달리, 유재석은 내기에 중독된 채 누구보다 열심인 모습을 보인다. 유재석은 "내 돈 내고 먹을 수 있지만, (여기만 오면) 정말 돈 내기 싫어"라고 밝힌다.

그 가운데 공개된 사진 속에는 큰 한 방이 걸린 창원 대첩의 막판 승부가 담겨 긴장감을 자아낸다. 계산을 앞둔 중요한 타이밍에 신입 막내 이선민은 밑반찬을 가져오려고 일어났다가 혼쭐이 난다. 형들은 "이 시간쯤 되면 자리에서 일어나면 안 된다"라며 막내의 기강을 잡는다.

급기야 유재석은 장유유서를 따지는 동생들에게 "그러면 형이 내는 게 어떻겠나. 하하 형, 경환이 형, 선민이 형, 상국이 형, 우재 형"이라고 부르면서 막내가 되기를 자처한다.

그 어느 때보다 난잡했던 창원 대첩의 계산 내기 결과는 이날 오후 6시30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.

<뉴시스>

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