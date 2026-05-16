푸틴, 트럼프 방중 나흘 만에 중국行…시진핑과 정상회담

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일부터 이틀간 중국을 공식 방문한다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 방문을 마친 지 나흘 만에 이뤄지는 일정이어서 미·중·러 외교 구도와 맞물려 주목된다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령. AP연합뉴스

크렘린궁은 16일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석의 초청으로 푸틴 대통령이 중국을 공식 방문한다고 밝혔다. 크렘린궁은 이번 방문에 대해 “양국 관계의 근간이 되는 선린우호협력조약 25주년 기념일에 맞춰 이뤄지는 것”이라고 설명했다.

푸틴 대통령은 방중 기간 시 주석과 정상회담을 열고 양국 관계 현안과 포괄적 동반자 관계, 전략적 협력 강화 방안 등을 논의할 예정이다. 주요 국제·지역 현안도 의제에 오를 것으로 보인다.

두 정상은 ‘러시아·중국의 해’(2026∼2027년) 기념행사에도 함께 참석한다. 정상회담 뒤에는 최고위급 공동성명 발표와 양국 정부 간 협약 서명 등이 이어질 예정이다. 푸틴 대통령은 리창 중국 총리와도 만나 무역·경제 협력 확대 방안을 논의한다.

이번 방문은 트럼프 대통령의 중국 방문 직후 이어진다는 점에서 관심을 끈다. 트럼프 대통령이 전날 방중 일정을 마친 가운데, 푸틴 대통령이 곧바로 중국을 찾으면서 중국을 사이에 둔 미·러 외교전이 부각되는 모양새다.

푸틴 대통령과 시 주석이 마지막으로 직접 만난 것은 지난해 9월 중국 베이징에서 열린 전승절 80주년 열병식 때다. 당시 김정은 북한 국무위원장까지 세 정상이 나란히 톈안먼 망루에 올라 북·중·러 밀착을 과시한 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지