이재용 삼성전자 회장 “국민 여러분께 머리 숙여 사죄드린다” [전문]

이재용 삼성전자 회장이 오는 21일 노조의 총파업 예고를 5일 앞두고 16일 “항상 저희 삼성을 응원해 주시고 사랑해 주시고 또 채찍질 해 주시는 우리 국민 여러분께 머리 숙여 사죄드린다”며 “매서운 비바람은 제가 맞고 다 제 탓으로 돌리겠다”고 입장을 밝혔다.

일본 출장을 마치고 귀국한 이재용 삼성전자 회장이 16일 서울 김포비즈니스항공센터(SGBAC)에서 입장문을 읽고 있다. 연합뉴스

이 회장은 이날 오후 2시30분께 김포공항을 통해 귀국하면서 “우리 한번 삼성인임을 자부할 수 있게 최선을 다해 보자”고 강조했다. 이번 총파업 사태와 관련해 이 회장이 공식 입장을 낸 것은 이번이 처음이다.

다음은 이재용 회장의 입장문 전문.

저희 회사 내부 문제로 불안과 심려를 끼쳐드린 점 전 세계 고객분들께 진심으로 사과드립니다. 그리고 항상 저희 삼성을 응원해 주시고 사랑해 주시고 또 채찍질 해 주시는 우리 국민 여러분께 머리 숙여 사죄드립니다. 노동조합 여러분, 삼성 가족 여러분 우리는 한 몸 한 가족입니다. 지금은 지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가야 할 때입니다. 매서운 비바람은 제가 맞고 다 제 탓으로 돌리겠습니다. 우리 한번 삼성인임을 자부할 수 있게 최선을 다해 봅시다. 끝으로 저희 문제 해결을 위해 애써주고 계시는 정부와 관계자 여러분께 고맙다는 말씀드립니다. 걱정을 끼쳐드려 죄송하다는 말씀드립니다. 고객 여러분들과 국민 여러분들께 다시 한 번 머리 숙여 사과 올립니다.

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