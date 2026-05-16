“아이유는 좌파라 되고…” 전한길, ‘폭싹’ 통편집에 불만

한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨가 넷플릭스 시리즈 ‘폭싹 속았수다’에서 통편집된 것과 관련해 자신의 정치 성향이 영향을 미쳤다고 주장했다. 이 과정에서 드라마 주연을 맡은 가수 겸 배우 아이유를 ‘좌파’라고 지칭하기도 했다.

한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨. 연합뉴스

전씨는 14일 자신의 유튜브 채널 라이브 방송에서 배우 최준용과 대화를 나누던 중 “나도 방송 출연 2개가 잘렸었다”고 말했다.

이어 “지난해 2월 ‘아침마당’에 출연하기로 했는데 정치 성향을 공개적으로 밝힌 뒤 ‘좀 부담이 된다’는 연락을 받았다”며 “‘폭싹 속았수다’에도 출연했는데 여기서도 잘렸다”고 덧붙였다.

그는 “감독에게 전화가 와서 ‘몇 년 동안 준비한 드라마가 정치적 색채 때문에 오해를 받을 수 있다’는 이야기를 들었다”며 “지금 같으면 싸웠겠지만 그때는 피해를 줄 수는 없으니 알겠다고 했다”고 밝혔다.

전한길 유튜브 채널 영상 갈무리

그러면서 “아이유는 좌파라서 드라마를 해도 되고, 전한길은 우파라서 안 되느냐”라고 주장했다. 또 아이유가 윤석열 전 대통령 탄핵 촉구 집회에 참석한 팬들을 위해 음료와 빵 등을 선결제했던 일을 언급하기도 했다.

앞서 전씨는 2023년 자신이 운영하는 한국사 시험 관련 카페를 통해 ‘폭싹 속았수다’ 특별출연 사실을 알린 바 있다. 그러나 지난해 3월 공개된 드라마에서는 전씨의 출연 장면이 포함되지 않았다.

당시 넷플릭스 측은 “특별출연한 것은 맞지만 보다 수준 높은 작품을 보여드리기 위해 다양한 편집과 재촬영을 진행했다”며 정치적 이유와는 무관하다는 입장을 밝혔다.

한편 아이유는 지난해 윤 전 대통령 탄핵 촉구 집회에 참석한 팬들을 위해 음식과 음료를 선결제한 이후 일부 온라인 커뮤니티에서 정치 성향 관련 비난을 받은 바 있다.

이와 관련해 아이유는 지난해 인터뷰에서 “그런 것도 감당해야 하는 부분”이라면서도 “선을 넘는 표현이 있거나 회사 입장에서도 ‘이건 그냥 넘어가면 안 된다’고 할 정도로 큰 오해를 만드는 움직임이 있거나 할 땐 제재가 필요하다는 입장”이라고 밝혔다.

또 지난 2월 소속사 이담엔터테인먼트는 아이유를 대상으로 허위 사실과 악성 게시물을 작성한 일부 누리꾼들이 벌금형과 집행유예 등의 처분을 받았다고 전했다.

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