한국선 안 팔려도 해외서 터졌다…오리온, 1분기 영업이익 26%↑

오리온은 2026년 1분기 연결 기준 매출 9304억원, 영업이익 1655억원을 기록했다고 15일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 16%, 영업이익은 26% 증가했다.

오리온 제공

실적 성장은 중국·베트남·러시아 등 해외 법인이 이끌었다. 가장 높은 성장률을 기록한 곳은 러시아 법인이다. 참붕어빵, 후레쉬파이 등 생산능력 확대와 다제품 체제 안착 효과로 매출은 34.7% 증가한 905억원, 영업이익은 66.2% 늘어난 142억원을 기록했다.

중국 법인은 춘절 성수기 효과와 감자스낵·파이·젤리 등 주요 제품 판매 증가에 힘입어 매출 4097억원, 영업이익 799억원을 기록했다. 각각 전년 대비 24.8%, 42.7% 증가한 수치다.

베트남 법인은 뗏 명절 수요와 감자스낵·쌀과자 판매 호조, 봄 시즌 신제품 효과로 매출 1513억원, 영업이익 266억원을 냈다. 전년 대비 각각 17.9%, 25.2% 늘었다. 인도 법인 매출은 98억원으로, 전년보다 67% 증가했다.

한국 법인은 내수 부진과 거래처 감소, 주요 원부자재 가격 상승 영향 속에서도 전년 수준 실적을 유지했다. 매출은 0.4% 증가한 2834억원, 영업이익은 해외 법인 로열티 수익 확대 영향으로 4.6% 늘어난 485억원을 기록했다. 로열티 수익을 제외한 영업이익 증가율은 0.3% 수준이다.

오리온은 하반기 국내외 생산·물류 설비 투자를 통해 공급 물량 확대에 나설 계획이다. 국내에서는 포카칩·나쵸 생산라인을 증설해 여름철 스낵 성수기 수요에 대응하고, 2027년 하반기 완공 예정인 진천통합센터 건설도 추진한다. 신제품과 저당·고단백 중심 건강지향 제품군을 강화하고 미국·중국·유럽 등 주요 시장 수출도 확대할 방침이다.

해외 법인 역시 생산능력 확대에 속도를 낸다. 중국은 고성장 채널 전용 제품을 확대하고 항저우·광저우 등 중·남부 시장 공략을 강화한다. 베트남은 하노이 옌퐁공장 스낵·캔디 생산라인을 본격 가동하고, 쌀과자를 연매출 1000억원 규모 브랜드로 키운다는 계획이다. 러시아는 참붕어빵 생산라인을 추가해 공급량을 두 배로 늘리고, 인도는 초코파이·카스타드 생산라인을 추가 구축한다.

식품업계 한 관계자는 “국내 제과 시장 성장세가 둔화한 상황에서도 오리온은 중국·베트남·러시아 등 해외 시장에서 생산능력 확대와 현지 맞춤 제품 전략으로 성장 흐름을 이어가고 있다”며 “특히 스낵·파이·젤리처럼 현지 소비층이 넓은 카테고리를 중심으로 판매가 늘면서 해외 비중이 실적 안정성을 키우는 구조가 더 뚜렷해지고 있다”고 말했다.

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