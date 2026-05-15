한·미 국방당국, 드론·대드론체계 공동 공급망 구축…표준화도 협력

한·미 국방당국이 드론 및 대(對)드론 체계에 대한 공동 공급망을 구축하고 표준화에도 협력한다.

국방부는 15일 “전준범 국방부 국방인공지능기획국장과 패트릭 메이슨 미국 육군성 방산수출협력 부차관보 서명으로 드론·대드론 협력 및 시장 참여에 관한 협력의향서를 체결했다”고 밝혔다. 체결식은 서울 국방부 청사에서 열렸다.

전준범 국방부 국방인공지능기획국장(왼쪽)과 패트릭 메이슨 미국 육군성 방산수출협력 부차관보가 15일 서울 국방부 청사에서 드론·대드론 협력 및 시장 참여 의향서 체결식에서 기념 촬영하고 있다. 국방부 제공

한·미 양국은 공동 공급망 구축을 위해 미국 전쟁부가 연내 구축을 목표하고 있는 드론‧대드론 온라인 거래 플랫폼에 한국산 제품을 등록하는 방안을 중점 추진한다. 이렇게 되면 양국이 한국산 제품을 구매·운용할 수 있어 물류비용 절감 등의 효과를 기대할 수 있다.

한·미 간 드론·대드론 체계를 표준화하기 위한 협력도 진행한다. 한·미 연합작전의 효율성과 호환성 등을 높이기 위해서다. 단기적으로는 소형 드론용 배터리의 공통표준 채택 등을 추진하고, 지속적인 정보 교환과 공동연구 등을 통해 공통 표준체계를 신속히 구축할 계획이다.

한·미 양국은 협력의향서 체결 이후에도 긴밀한 협력을 위해 관련 실무협의체를 구성할 방침이다. 전 국장은 이날 체결식에서 “협력의향서 체결을 통해 드론‧대드론 관련 공통표준 및 인증체계 구축이 가속화될 수 있길 바란다”고 기대했다. 메이슨 부차관보는 “드론·대드론 협력과 시장 참여로 한국 등 동맹국은 절차적 장벽을 극복하고, 효율적이고 상호운용이 가능한 드론 체계의 신속한 전력화를 이뤄낼 수 있다”며 ”앞으로 산업계에 현존하는 최상의 기술들이 양국 연합 전투원들에게 제공되도록 보장할 것”이라고 강조했다.

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