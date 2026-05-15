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李, 고향서 은사 만나 “정말 고맙습니다”…모교 동문과 함께 오찬

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이강진 기자 jin@segye.com

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이재명 대통령은 스승의날인 15일 고향인 경북 안동에서 초등학교 시절 은사를 만나 감사의 뜻을 표했다.

 

이 대통령은 이날 안동의 한 식당에서 초등학교 6학년 때 담임을 맡았던 은사인 박병기씨와 삼계초등학교 동문을 만나 오찬을 함께했다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면브리핑을 통해 밝혔다. 안 부대변인은 “이 대통령은 과거 여러 차례 박 선생님에 대한 감사와 존경의 뜻을 밝혀왔다”고 전했다.

이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 도산1리 마을에서 열린 모내기행사에서 마을주민들과 인사를 나누고 있다. 청와대사진기자단
이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 도산1리 마을에서 열린 모내기행사에서 마을주민들과 인사를 나누고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 은사의 가슴에 카네이션을 달아준 뒤 “선생님, 정말 고맙습니다”라고 말하며 포옹했다. 동문들 역시 “스승의 은혜에 감사드린다”라는 인사와 함께 꽃바구니를 전달하며 감사와 존경의 마음을 전했다. 박씨는 “이런 자리를 마련해줘서 정말 감사하다”며 “오늘 정말 행복한 날”이라고 말했다.

 

이 대통령은 은사, 동문들과 함께 불고기, 두부김치, 배추전 등으로 오찬을 함께하며 학창시절 추억과 서로의 근황에 대해 이야기를 나눴다. 박씨는 “정말 감격스럽다. 어떤 선생님이 이런 영광을 누릴 수 있을까 싶다”며 눈시울을 붉히기도 했다. 박씨는 이 대통령에게 “나라를 제자리로 잡아줘서 고맙다”며 “가는 곳마다 ‘이재명 잘한다’는 이야기가 많이 들려 기분이 참 좋다”고 말했다. 또 “끝까지 지금처럼 멋지게 해내리라 믿는다”며 “고향의 발전을 위해서도 각별히 힘써달라”고 당부했다.

 

이 대통령은 “선생님께 다시 한 번 감사드린다”며 “친구들도 이렇게 함께해줘서 정말 반갑고 고맙다. 좋은 세상에서 모두 건강하게 잘 살아가자”고 인사를 전했다.


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