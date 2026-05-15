'개인 휴가 때도 공짜 주차'…인천공항, '직원 특혜 주차' 지적에 사과

인천국제공항공사가 15일 ‘직원 특혜 주차’ 지적에 대해 사과했다.

공사는 인천공항 주차장과 관련한 국토부 감사결과 정기권의 관리소홀로 국민 불편을 초래한 점에 대해 책임을 통감한다며 부실했던 업무체계를 원점에서 재검토하겠다고 15일 밝혔다.

공항주차장.

또 공사는 주차 대행(발레파킹) 서비스 개편이 졸속으로 진행되고 있다는 국토부의 2월감사 결과에 대해 “미비점을 철저히 검토 및 개선할 것”이라고 했다.

국토부는 전날 인천공항과 인천공항공사 및 자회사·관계사 직원들이 인천공항 전체 주차 면적의 84.5%에 달하는 3만1265건의 정기 주차권을 발급해 사용한 사실이 적발됐다고 밝혔다.

국토부는 공사는 공항 인근 청사에 직원주차장을 보유하고 있음에도 불구하고 적정 발급 한도를 정하지 않은 채 희망자 모두에게 정기주차권을 발급해 왔다고 지적했다.

직원들의 주차권 부정 사용 실태도 확인됐다. 출퇴근 용도로만 사용해야 하는 무료 주차권을 개인 연가나 휴가 기간에 사적 용도로 활용한 사례가 나왔다. 여행객들이 가장 선호하는 ‘단기주차장’의 경우 공사 비상주직원까지 포함해 무료 주차권을 과도하게 발급했다고 지적했다.

이에 대해 공사는 “주차장 운영과 관련해 국민 여러분께 심려와 불편을 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다”며 “주차장 운영 전반을 혁신해 국민 신뢰를 회복할 것”이라고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지