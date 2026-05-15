호르무즈 인근서 인도 화물선 침몰…드론·미사일 공격 추정

호르무즈해협 인근에서 아랍에미리트(UAE)로 향하던 인도 국적 화물선이 공격을 받아 침몰했다고 인도 당국이 밝혔다.

15일(현지시간) 인도 해운부에 따르면 지난 13일 새벽 오만 해안에서 인도 국적 목조 화물선 ‘하지 알리’호가 공격을 받아 불길에 휩싸인 채 가라앉았다. 이 배는 가축을 싣고 소말리아에서 출발해 UAE 샤르자 항구로 향하던 중으로 승무원 14명 전원은 오만 해안경비대에 구조돼 생존했다.

사진=로이터연합뉴스

인도 정부는 공격의 성격이나 배후를 구체적으로 밝히지 않았지만, 영국의 해양위험 관리 그룹 뱅가드는 무인기(드론)나 미사일 공격에 따른 것으로 추정되는 폭발이 일어났다고 전했다. 인도 외교부는 성명을 내고 “오만 해안에서 인도 국적 선박이 공격받은 것은 용납할 수 없다”면서 “상선과 민간 선원들이 계속해서 공격 대상이 되고 있다는 사실에 강력한 유감을 표한다”고 밝혔다. 이어 “상선을 표적으로 삼아 무고한 민간 선원들을 위험에 빠뜨리거나 항해·상업의 자유를 저해하는 여타 행위는 반드시 피해야 한다”고 강조했다.

전날에는 UAE의 푸자이라 항에서 북동쪽으로 약 70㎞ 떨어진 오만만 해상에 정박 중이던 한 선박이 나포돼 이란 영해로 이동하고 있다고 영국 당국이 발표하기도 했다. 이와 관련해 전날 이란 당국 대변인은 미국이 국제 조약을 위반했기 때문에 미국 관련 유조선을 호르무즈 해협에서 나포할 법적 권리가 있다고 주장했다.

이란은 최근 미국·이스라엘과 연계된 경우를 제외하고 중국 등 일부 선박에 한해 통행료를 받고 해협 통과를 허용해왔다. 그러나, 나머지 선박을 공격하거나 나포하는 등 호르무즈 해협 통항 통제권을 공식화하려고 시도하고 있다.

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