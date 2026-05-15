李 ‘노벨경제학상’ 피터 하윗 만나 혁신 성장 전략 청취

이재명 대통령은 15일 노벨경제학상 수상자인 피터 하윗 미국 브라운대 명예교수와 만나 한국 경제 혁신 성장 전략에 대해 논의했다. 세계적 석학이자 하준경 청와대 경제성장수석의 지도교수이기도 한 하윗 교수는 “한국이 건전한 재정 기조를 유지하면서 동시에 재정 적자를 최소화하고 있고, 물가 성장 목표를 잘 조정하고 있다는 점이 인상적”이라고 언급했다.

이재명 대통령이 15일 청와대에서 노벨경제학상 수상자인 피터 하윗 미국 브라운대 명예교수와 접견에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 이뤄진 접견 모두발언에서 “하준경 수석의 스승님이시라고 들었다. 유능한 제자를 키워서 우리 대한민국 국정에 큰 도움이 되고 있다”며 하윗 교수를 맞이했다. 이 대통령은 “(하 수석이) 대한민국 경제 성장을 직접 관할하고 있는데, 아마도 교수님께서 평소에 가르쳐주신 전략대로 혁신을 통한 성장에 주력하고 있다”며 “오늘도 오신 김에 대한민국 경제 성장 전략을 위한 도움 말씀을 잘 부탁드린다”고 했다. 하윗 교수가 지난해 노벨경제학상을 받은 것을 두고선 “약간 늦긴 했는데, 수상을 축하드린다”고 말했다.

하윗 교수는 “이 대통령의 지도력 하에서 한국은 성장 중심의 정책을 채택해왔고, 저와 평생 동반자로 같이 연구를 해온 노벨경제학상 수상자인 필립 아기옹 교수가 주장했던 혁신 기반 경제 성장 전략을 밀접하게 수행하고 있는 것으로 보인다”며 “오늘이 스승의 날이라고 들었는데, 제 제자인 하 수석을 뵙고 또 한국에서 제가 가르친 대로 하 수석께서 잘 이행하고 했다고 들어서 정말 기쁘다”고 언급했다.

하윗 교수는 이 대통령이 추진하는 스타트업·중소기업 재정 지원 강화 등에 대해 높이 평가했다. 하윗 교수는 “경제 성장은 민간 기업의 혁신 활동을 장려하고 조정하는 적극적인 정부의 정책이 없이는 절대로 자동적으로, 저절로 이뤄지지 않는다. 반드시 정부가 어느 정도는 지원을 해줘야 된다”며 “창조적 파괴의 주역이자 경제 성장의 핵심 동력인 스타트업과 중소기업에 인센티브와 재정 지원을 강화해 주고 있는 것은 정말 긍정적이라고 생각한다”고 했다. 이어 “나아가 성장의 혜택이 포용적으로 확산이 돼서 합리적 정책을 마련한다는 점이 정말 인상이 깊다”고 말했다.

이재명 대통령이 15일 청와대에서 노벨경제학상 수상자인 피터 하윗 미국 브라운대 명예교수를 접견하고 있다. 연합뉴스

하윗 교수는 “한국의 모든 정책 추진을 지켜보면서 정말 인상적인 것은 건전한 재정 기조를 유지하면서 동시에 재정 적자를 최소화하고 있고, 또 물가 성장 목표를 잘 조정하고 있다는 점”이라며 “현재 불안정하고 불확실한 글로벌 환경 속에서도 인상적인 성과를 대한민국이 거두고 있다. 또 전 세계 각국이 여러 가지 역풍을 겪고 있지만, 그럼에도 불구하고 세계에서 한국만큼 성공적으로 그 역풍을 헤쳐나가는 국가는 많지 않은데, 이 대통령의 리더십 덕분이라고 생각한다”고 언급했다. 그는 “(이 대통령과) 직접 대화를 나누면서 어떻게 이렇게 인상적인 성과를 거두었는지 배우고 싶다. 제 지지를 보내드린다”고도 했다.

이에 이 대통령은 “교수님이 하준경 수석을 통해서 간접 지도해주신 덕에 대한민국이 지금 올해 1분기 전 세계(에서) 성장률이 제일 높아졌다”고 화답했다. 하윗 교수가 “제 책임인지, 제 기여인지 너무 기쁘게 받아들이겠다”고 하자 이 대통령은 “기여가 확실하다”고 말했다.

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