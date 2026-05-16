한화에어로, 루마니아 현지 생산 추진…유럽 UGV 시장 겨냥

한화에어로스페이스가 유럽 무인체계 전문기업과 손잡고 루마니아 무인지상차량(UGV) 시장 공략에 나선다. 기존 화력체계 중심인 유럽 방산 사업 포트폴리오를 미래형 무인전투체계 분야로 확대하겠다는 전략이다.

한화에어로스페이스는 15일 에스토니아 무인체계 기업 밀렘 로보틱스와 루마니아 UGV 사업 공동 참여를 위한 협력 계약을 체결했다고 밝혔다.

지난 14일(현지시간) 루마니아 부쿠레슈티에서 열린 국제 방산전시회 ‘BSDA 2026’에서 양사 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 박병호 한화에어로스페이스 LS4사업단장, 쿨다르 바르시 밀렘 로보틱스 CEO, 임경욱 한화에어로스페이스 루마니아 법인 법인장, 비오렐 미놀레 루마니아 방위산업협회 회장. 한화에어로스페이스 제공

이번 계약은 지난 14일(현지시간) 루마니아 부쿠레슈티에서 열린 국제 방산전시회 ‘BSDA 2026’에서 체결됐다. 한화에어로스페이스 루마니아 법인(HARO)도 이번 협력에 참여했다.

최근 유럽과 NATO 회원국들을 중심으로 무인체계 도입 수요가 확대되는 가운데 루마니아도 차세대 UGV 사업을 추진 중이다.

한화에어로스페이스는 차륜형 UGV 플랫폼인 ‘아리온스멧’과 ‘그룬트’를 보유하고 있다. 밀렘 로보틱스의 궤도형 UGV 플랫폼 ‘테미스’는 험지 기동성과 하이브리드 추진체계, 다양한 임무장비 통합 능력을 갖췄다.

양사는 현재 기존 플랫폼보다 큰 규모의 차세대 궤도형 UGV도 공동 개발하고 있다. 한화에어로스페이스는 이번 계약에 앞서 루마니아 현지에서 그룬트와 테미스를 활용한 유·무인 복합전투체계(MUM-T) 성능 시연도 진행했다.

임경욱 한화에어로스페이스 루마니아 법인장은 “이번 협력을 통해 루마니아 작전환경에 최적화된 솔루션을 제공하는 동시에 유럽 및 NATO 시장에서도 무인체계 포트폴리오를 확대해 나가겠다”고 말했다.

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