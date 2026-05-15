서경덕 "전 세계 주요 장소 한글 표기 오류 많아…제보 부탁"

서경덕 교수가 전 세계 주요 장소의 한글 표기 오류를 바로잡는 글로벌 캠페인에 나선다. 서경덕 교수 SNS 캡처

서경덕 성신여대 교수가 15일 ‘세종대왕 나신 날’을 기념해 전 세계 주요 장소의 한글 표기 오류를 네티즌들과 함께 시정하는 글로벌 캠페인에 나선다고 밝혔다.

서 교수는 지난 14일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “전 세계 공항, 관광지, 박물관 및 미술관 등에서 한글 표기 오류를 발견하게 되면 SNS 다이렉트 메시지로 제보해달라”고 밝혔다.

그러면서 “전 세계 주요 장소에 다른 언어들은 표기가 돼 있는데 한글 표기가 빠진 곳이 있다면 이런 곳도 함께 제보해 주시길 바란다”고 덧붙였다.

이와 함께 서 교수는 해외에서의 실제 한글 표기 오류 사례를 공개했다. 게시글에 게재된 사진에는 사이판 국제공항 입국장에 붙여진 ‘AGRICULTURE QUARANTINE INSPECTION’을 ‘농산물 검역검사’가 아닌 ‘농업 격리검사’라고 잘못 번역되어 있다.

서경덕 교수가 게재한 실제 한글 표기 오류 사례들. 서경덕 교수 SNS 캡처

또, 몽골 울란바타르 공항에서는 ‘MEETING POINT’를 ‘만남의 장소’가 아닌 ‘미팅 포인트’라고 그대로 표기한 사례를 알렸다.

서 교수는 “K팝, K드라마, K푸드 등 대한민국의 대표 콘텐츠들이 전 세계인들에게 많은 주목을 받고 있다”며 “이럴 때가 바로 한글과 한국어 세계화의 적기라고 판단했다”고 설명했다.

또 “전 세계 주요 장소에 올바른 한글 표기부터 만들어 간다면 세계인들에게도 좋은 인식을 심어줄 수 있을 것”이라며 “한글과 한국어를 더 널리, 올바르게 알릴 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

그는 올해 한글날(10월 9일)까지 제보를 받은 후 해당 기관에 연락해 올바른 한글 표기로 바꿔 나갈 계획이다.

서 교수는 지금까지 뉴욕 현대미술관(MoMA), 미국 자연사 박물관, 라크마(LACMA) 등 세계적인 미술관과 박물관에 한글 안내서를 기증해 왔다.

특히 월스트리트저널 등 세계적인 유력 매체에 ‘기초 한국어’ 광고 캠페인을 진행했고, K팝 스타들과 함께 영상을 꾸준히 제작해 외국인들에게 한글과 한국어를 널리 알려왔다.

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