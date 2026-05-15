삼성전자 “조건 없이 대화하자”…노조는 사실상 거부, 총파업 수순

삼성전자와 노동조합 간 추가 협상이 끝내 접점을 찾지 못하면서 총파업 현실화 가능성이 커지고 있다. 회사 측은 조건 없는 대화를 거듭 제안했지만 노조는 총파업 종료 이후에나 협의할 수 있다는 입장을 밝히며 기존 파업 방침을 유지했다.

삼성전자는 15일 노동조합에 공문을 보내 “협상 타결을 바라는 임직원과 주주, 국민의 바람에 부응해 조건 없이 다시 만나 대화할 것을 거듭 제안한다”며 “회사도 열린 자세로 협의에 나설 것”이라고 밝혔다.

지난 13일 서울 서초구 삼성전자 본사 사옥에 걸린 삼성그룹 깃발이 바람에 펄럭이고 있다. 뉴스1

앞서 노조는 이날 오전 10시까지 성과급 상한 폐지와 제도화 등에 대한 구체적인 답변이 있으면 추가 대화에 나설 수 있다는 입장을 전달했다.

그러나 삼성전자는 기존 입장을 유지했다. 삼성전자 측은 “지난 3월 중앙노동위원회 조정 과정에서 기존 초과이익성과급(OPI) 제도에 대해 영업이익 10%와 경제적부가가치(EVA) 20% 중 선택하는 방식의 투명화 방안을 제시했다”고 설명했다. 또 “기존 OPI 제도를 유지하면서 상한이 없는 특별보상 제도를 추가 제안하는 등 유연한 제도화 방안을 제시했다”고 밝혔다.

노조는 이를 받아들이지 않았다. 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조) 위원장은 “6월7일 이후 협의할 의사가 있다”며 “헌법이 보장한 권리를 잘 이행할 생각”이라고 말했다. 노조가 예고한 총파업 기간은 이달 21일부터 다음달 7일까지다.

중앙노동위원회가 제안한 추가 사후조정도 열리기 어려울 것으로 보인다. 중노위는 노사 갈등 장기화에 따른 산업·경제적 영향을 고려해 16일 추가 사후조정을 제안했지만, 노조는 성과급 제도화와 투명화 요구가 받아들여지지 않으면 대화에 나설 이유가 없다는 입장이다.

업계에서는 노사 협상이 교착 상태에 빠지면서 정부의 긴급조정권 발동 여부와 법원의 위법 쟁의행위 금지 가처분 결과가 향후 핵심 변수가 될 것으로 보고 있다.

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