인스파이어, 인턴십 참여자 모집…정규직 지원시 가산점 부여

인스파이어 엔터테인먼트 리조트(인스파이어)는 27일까지 ‘2026 BE INSPIRE 인턴십’ 참여자를 모집한다고 15일 밝혔다.

모집은 게이밍,호텔,경영지원 3개 분야에서 이뤄진다.

인스파이어 전경.

게이밍 분야는 카지노 게임 진행 및 운영을 담당하는 카지노 딜러(딜링 실무 교육 포함), 멤버십 관리 및 운영을 맡는 로열티 오퍼레이션, 캠페인 기획 및 실행을 담당하는 캠페인 & 이벤트 직무에서 모집한다.

호텔 분야는 프런트 고객 응대와 컨시어지·레저 서비스를 수행하는 호텔 서비스, 주방 운영과 메뉴 개발을 담당하는 조리, 테이블 서비스 및 매장 운영을 담당하는 F&B 직무로 나뉜다.

경영지원 분야에서는 인사, 마케팅, 데이터 관리 등 전반적인 운영 지원 업무를 경험할 수 있다.

모집 규모는 약 100명으로, 지원은 27일까지 인스파이어 채용 사이트를 통해 가능하다. 대학교 재학생(휴학생 포함) 및 졸업 예정자 중 해외여행에 결격 사유가 없는 한 누구나 지원할 수 있다. 서류 전형과 부서·HR 통합 인터뷰를 거쳐 최종 합격자를 선발한다. 합격자는 7월 입사 후 약 2개월간 실무 중심의 교육과 현장 업무를 경험하게 된다.

인턴십 수료자 전원에게는 인스파이어 내에서 사용할 수 있는 F&B 바우처가 지급되며, 우수 수료자에게는 숙박권이 주어진다. 또한 인턴십 기간 동안 출퇴근 셔틀버스를 운영하고, 주 40시간 이상 근무 시 2인 1실 기숙사를 지원한다.

이와 함께 인턴십 수료 후 정규직 지원 시에는 가산점이 부여되며 최초 지원해 합격할 경우에는 채용 축하금이 지급된다. 정규직 전환 시 기숙사(1인 1실 선택 가능), 통근 버스 및 수도권 거주자 대상 교통비 지원 등 출퇴근 편의가 제공되며 이외에 특별 휴가 4일, 임직원 및 가족 보험, 복지 포인트, 리조트 및 F&B 할인 등 다채로운 복지 혜택을 지원할 예정이다.

인스파이어 관계자는 “‘2026 BE INSPIRE’는 인스파이어가 처음으로 선보이는 인턴십 프로그램으로, 글로벌 복합 리조트 환경에서 실무를 경험할 수 있는 기회를 제공하고자 기획됐다”며 “참여자들이 다양한 직무 경험을 통해 역량을 키우고, 이를 통해 향후 커리어로 이어갈 수 있도록 적극 지원할 계획”이라고 밝혔다.

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