中 관영, 미·중 관계 새 좌표로 ‘건설적 전략 안정 관계’ 강조

중국 관영매체들이 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 소식을 비중있게 전하며 미·중 관계의 새 좌표로 시진핑 국가주석이 제시한 ‘건설적 전략 안정 관계’를 강조했다. 미·중 간 전략 경쟁은 불가피하지만, 충돌로 번져서는 안 된다는 중국 측 인식이 반영됐다는 해석이 나온다.

중국공산당 기관지 인민일보는 15일자 신문 1면에 환영 행사, 정상회담 전 기념촬영, 톈탄(天壇·황제가 하늘에 제사를 지내던 제단) 공원 방문 등 트럼프 대통령과 시 주석의 사진 3장을 배치하며 이번 정상외교를 집중 조명했다.

사진=AP연합

인민일보는 양국 정상이 건설적 전략 안정 관계를 새로운 미·중 관계의 좌표로 삼는 데 동의했다고 전하며, 미·중 관계라는 큰 배의 키를 잘 잡아 세계 질서에 더 큰 안정성과 확실성을 제공했다고 강조했다.

신문은 별도 해설 기사에서 이번 정상회담에 대해 “세계에 강력한 긍정 신호를 발신했다는 중대한 의미가 있다”고 평가한 뒤 “중·미는 협력 외에는 다른 선택지가 없고 교류를 확대해 오해와 왜곡된 인식을 해소해야 한다”고 강조했다.

관영 신화통신은 건설적 전략 안정 관계의 개념을 상세히 소개했다. 통신에 따르면 이 관계는 협력을 중심으로 한 적극적 안정, 절제된 경쟁에 기반한 건전한 안정, 통제 가능한 이견 관리, 평화를 기대할 수 있는 지속 가능한 안정 등을 기반으로 한다. 신화통신은 특히 “경쟁은 하되 충돌은 피해야 한다”며 미·중 관계의 안정적 관리 필요성을 재차 강조했다. 이는 미·중 전략 경쟁을 전면 충돌이 아닌 ‘관리 가능한 경쟁’ 틀 안에서 관리하겠다는 중국의 구상을 드러낸 것이라는 분석이 나온다.

다만 대만 문제에 대해서는 전날 시 주석과 마찬가지로 강경 기조를 재확인했다. 신화통신은 “대만 문제는 중국의 핵심 이익 중의 핵심이자 중·미 관계 정치 기반의 기초”라며 “잘 처리하면 양국 관계가 안정될 수 있지만 그렇지 않으면 충돌과 대결로 이어질 수 있다”고 주장했다.

관영 글로벌타임스도 이날 ‘새로운 좌표 설정을 통한 중·미 관계의 새로운 미래 개척’이라는 제목의 사설에서 “건설적 전략 안정 관계는 중·미 관계라는 거대한 배가 폭풍우 속에서도 안정적으로 나아갈 수 있도록 새로운 항로를 제시하는 동시에 세계발전에 더 큰 안정성과 확실성을 제공하게 될 것”이라고 주장했다. 매체는 이어 “양국이 제로섬 경쟁을 넘어 함께 도전에 대응하고 새로운 출발점에서 발전 기회를 공유하는 비전을 보여주고 있다”며 “양국 정상의 전략적 리더십은 중·미 관계의 방향을 제시할 뿐 아니라 세계 평화와 발전에도 긍정적 동력을 불어넣고 있다”고 강조했다.

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