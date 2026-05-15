李대통령 지지율 61%로 2주전보다 3%p↓…민주 45%·국힘 23%[한국갤럽]

이재명 대통령 국정 지지율이 2주 전에 비해 다소 하락했다는 여론조사가 15일 나왔다.



한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1천11명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자 61%가 '잘하고 있다'고 평가했다.

이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단 제공

이는 2주 전 이뤄진 한국갤럽의 직전 조사 대비 3%포인트(p) 하락한 수치다.



'잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다.



직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)가 가장 높았으며 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 등의 사유가 뒤를 이었다.



부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%)는 응답 순이었다.



정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다.



민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다.



조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다.



무당층 응답자는 24%로 집계됐다



이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

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