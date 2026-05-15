‘해킹·협박 피해’ 장동주 “배우의 삶 내려놓겠다”

장동주가 자신의 SNS 계정을 통해 심경을 밝혔다. 뉴시스

배우 장동주가 돌연 연예계 은퇴를 선언했다.

15일 장동주는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 심경을 전했다.

그는 “안녕하세요. 장동주입니다”라며 입을 열었다. 그러면서 “오랜 시간 배우라는 이름으로 살아오며 참 많은 사랑과 응원을 받았습니다”라고 말했다.

장동주는 “카메라 앞에서 웃고 울었던 모든 순간들이 제 인생에서 가장 빛나는 시간이었습니다”라며 “부족한 저를 믿어주시고 함께해주신 감독님, 스태프분들, 그리고 동료 배우분들께 진심으로 감사드립니다”라고 감사의 인사를 전했다.

장동주가 자신의 SNS 계정을 통해 심경을 밝혔다. 뉴시스

또 “무엇보다 제 곁을 지켜주신 팬분들 덕분에 지금까지 행복하게 걸어올 수 있었습니다”라며 고개 숙여 인사했다.

하지만 장동주는 오늘을 기점으로 배우로서의 삶을 내려놓겠다고 밝혔다.

장동주는 “비록 무대는 떠나지만, 여러분이 보내주신 마음은 평생 잊지 않겠습니다. 응원해주신 모든 분들께 죄송합니다”라며 “지금까지 배우 장동주를 사랑해주셔서 진심으로 감사합니다”라고 글을 맺었다.

장동주는 해킹범으로 인해 힘겨운 시간을 보내왔다. 매니지먼트 런 제공

앞서, 장동주는 지난해 10월 말 자신의 SNS에 “죄송합니다”라는 짧은 글을 남긴 채 연락이 두절되어 주변인들과 팬들의 걱정을 샀다.

또, 지난 1월에는 휴대전화 해킹 및 협박 피해 사실을 고백해 충격을 안겼다. 장동주는 “모르는 번호로 전화가 왔고, 내 휴대전화가 완벽하게 해킹당한 것을 알게 되었다”고 밝혔다.

이어 “그날부터 오늘까지 하루도 빠짐없이 지옥 같았다”며 그의 사생활과 사진, 연락처, 대화 내용 등이 유출되었다고 말했다. 그는 이를 빌미로 한 지속적인 협박에 번호를 세 차례나 바꾸는 등 해킹범으로부터 벗어나려 했지만 실패했다고 말했다.

연예계에서 은퇴했지만 여전히 많은 사람들의 응원이 이어지고 있다. 뉴스1

장동주는 “수단과 방법을 가리지 않고 돈을 빌렸다. 가족은 나를 위해 집까지 팔았다”며 “급하게 생긴 빚 때문에 또 다른 빚이 생기면서 수십억을 날렸다”고 설명하기도 했다.

그러면서 “가족의 행복까지 모두 잃었고 정신 차려보니 나로 인해 많은 사람이 상처를 입었다”고 고백했다. 장동주는 자신으로 인해 피해를 본 사람들에게 진심으로 사과하며 1원 한장까지 빠짐없이 갚겠다는 의지를 드러냈다.

한편, 장동주는 드라마 ‘학교 2017’로 대중에게 얼굴을 알렸다. 해킹범 논란 이후에도 SBS 금토드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’에 출연했으며, 지난 1일에는 영화 ‘우리의 다음’(OUR NEXT) 출연 소식을 전하며 활동 의지를 내비쳤지만 불과 2주 만에 돌연 은퇴를 선언했다.

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