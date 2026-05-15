김관영 “정청래 지도부 있는 한 복당 안 한다”

무소속으로 전북도지사 재선에 도전한 김관영 후보가 더불어민주당 정청래 지도부를 정면 겨냥하며 “정청래 지도부가 있는 한 복당할 의사가 없다”고 밝혔다. 김 후보는 자신의 제명 및 공천 배제 과정에 정 대표의 “사심이 개입됐다”고 주장하며 이번 전북지사 선거 구도를 민주당 사당화 움직임에 대한 경고로 규정했다.

김 후보는 14일 저녁 YTN 김준우의 뉴스 정면 승부 인터뷰에 출연한 자리에서 “전북지사는 중앙당이 결정하는 것이 아니고 도민들의 선택이고 도민들께서 결정한다”며 이같이 밝혔다. 김 후보는 “그동안 호남에서 본 선거는 맥 빠진 선거였지만 이번처럼 흥미진진한 선거는 없다”며 “이번 선거를 통해서 대한민국 정치를 바꾸고 민주당을 바꿔내고 전북을 살려내고 이재명 정부를 뒷받침하는 선거 결과를 만들어 내도록 하겠다”고 했다.

무소속 김관영 전북특별자치도지사 예비후보. 연합뉴스

그는 ‘대리운전비 지급 의혹’에 따른 민주당 제명 조치에 대해서는 “사법 리스크가 아예 없다고는 할 수 없지만 100만원 이상(당선 무효형) 나올 것이라고 생각하지는 않는다”며 “당사자의 해명을 제대로 들어보지도 않고 (당이) 12시간 만에 현직 도지사를 제명했다”고 했다. 그는 “CCTV에 찍힌 장면만으로 판단할 수 없어서 전체 일어난 일을 사실관계를 제대로 소명할 기회를 달라고 했는데 비상 징계 절차로 제명됐다”며 “너무 과하지 않냐고 하는 것이 대부분의 생각”이라고 말했다.

특히 김 후보는 자신에 대한 제명과 민주당 이원택 후보 관련 감찰 과정을 비교하며 “사심이 개입된 결과”라고 주장했다. 그는 “당사자의 해명을 제대로 들어보지도 않고 12시간 만에 현직 도지사를 그것도 여론조사에서 1위를 달리는 후보를 제명을 했다”며 “이원택 후보의 식사비 대납 논란은 윤리감찰단의 조사가 지극히 허술하게 이뤄졌고, 전화 조사 두 건만 한 뒤 ‘혐의 없음’ 이라고 통보했다”고 말했다. 이어 “정청래 대표가 이원택 후보를 만들기 위해 사심을 개입시킨 결과라고 본다”라고 직격했다.

김 후보는 이번 갈등의 배경으로 민주당 당권 경쟁과 전북 정치 지형을 지목했다. 그는 “작년 당대표 선거 때부터 시작된 일”이라며 “이원택 후보가 주변에 ‘정 대표가 나가라고 해서 출마한다’고 말하고 다녔다”고 주장했다. 또 “정 대표 당선 과정에서 이원택 당시 전북도당위원장이 혁혁한 공을 세웠다는 것은 공지의 사실”이라고 말했다.

김 후보는 민주당 일각의 ‘여당 프리미엄론’에 대해서도 반박했다. 그는 “현재 당정청이 정말 잘 되고 있는지 묻고 싶다”며 “이재명 정부의 지방 균형발전 철학을 가장 잘 이해하고 실행해온 사람이 누구인지 도민들이 판단할 것”이라고 강조했다. 이어 그는 “행정고시를 합격해서 기재부에도 있었고, 저희 많은 동기들이 장관·차관으로 근무를 하고 있어서 많은 인맥들도 있고, 국회의원으로 제가 8년을 근무했기 때문에 상대 후보는 6년 근무했다”며 “그 부분도 제가 더 끈끈한 관계를 유지하고 있다고 본다”고 했다.

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