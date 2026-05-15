대치선경·신반포7차·이촌1구역 아파트 재건축 계획 통과

대치동 대치선경아파트가 최고 49층 1571가구 규모 단지로 재건축된다.

서울시는 지난 14일 제7차 도시계획위원회 수권분과위원회에서 대치동 선경아파트 재건축 정비계획 결정안을 수정 가결했다고 15일 밝혔다.

대치역 사거리에 위치한 대치선경아파트는 1983년에 준공된 노후 단지다. 이번 정비 계획을 통해 양재천 수변 입지를 살린 최고 49층 공동 주택 1571가구(임대 231가구 포함) 규모 단지로 바뀐다.

남서쪽에 위치한 대치초등학교를 고려해 단지 서쪽에 문화 공원을 조성해 학생 통학로를 확보한다. 공원 인근에 도서관, 어린이집, 다함께 돌봄 센터 등 개방형 공동 시설을 배치한다.

문화 공원 지하에는 약 3.6만㎥ 규모 저류조를 설치해 대치역 일대 침수 피해를 막을 예정이다.

단지 동쪽 삼성로 변으로는 보도형 전면 공지를 둬 보행 환경을 개선한다.

신반포7차 아파트 공공재건축 정비구역 및 정비계획 변경·경관심의안도 수정 가결됐다.

신반포7차 아파트(서초구 잠원동 65-32번지 일대)는 1980년 준공된 노후 공동 주택이다. 이번 재건축을 통해 기존 320가구에서 총 965가구(공공분양 117가구, 공공임대 185가구) 규모로 확대된다.

기부 채납 시설로 문화 시설(도서관)과 사회 복지 시설(노인여가복지시설·데이케어센터)을 신설해 지역 사회에 기여한다.

단지 내 공공 보행 통로를 지정해 반포 아파트 지구를 연결하는 보행 동선을 확보한다.

신반포7차 아파트 재건축은 내년 사업 시행 인가, 2029년 착공 등 절차를 거쳐 2033년 입주를 목표로 추진될 예정이다.

용산국제업무지구와 한강을 잇는 이촌1구역 재건축 정비계획 결정안 역시 수정 가결됐다.

이번 결정으로 이촌 1구역은 최고 49층 총 806세대 단지로 조성될 예정이다.

용산국제업무지구와 한강을 연결하는 보행로를 살려 개방된 공간으로 조성된다. 진입 도로인 이촌로18길을 넓히고 보행로를 조성한다.

단지 안에는 한강 조망이 가능한 공공 개방 공간을 만들고 한강변과 연계한 주거 단지를 조성한다.

인근 이촌2동 주민센터를 구역 안으로 편입해 향후 공공 청사를 조성할 예정이다.

이 밖에 상계한신3차아파트 재건축 정비구역 지정 및 정비계획 결정안이 수정 가결됐다. 노원구 상계한신3차아파트는 준공 이후 35년이 넘은 노후 공동 주택 단지다. 재건축을 통해 총 6개동, 최고 35층 총 464가구(공공 주택 25가구 포함)가 지어진다.

<뉴시스>

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