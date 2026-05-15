300만 회원과 함께해 온 ‘모던하우스’, 창립 30주년 맞이 프로모션 개최

라이프스타일 브랜드 모던하우스가 브랜드와 함께해 온 300만 회원에게 감사의 마음을 전하기 위해 창립 30주년을 맞아 5월 한 달간 대규모 프로모션을 진행한다.

1990년대 국내 최초로 유러피안 감성의 리빙 전문 매장을 선보이며 한국 주거 문화를 선도해 온 모던하우스는 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 리빙SPA 부문에서 10년 연속 1위에 오르며 골든브랜드 타이틀을 보유하고 있다.

이번 프로모션의 대표 행사는 5월 16일(토) 하루 동안 진행되는 ‘30주년 감사의 날’이다. 전국 153개 오프라인 매장과 온라인몰에서 리빙 전 품목 30%, 가구 10% 할인 혜택이 동시에 제공된다.

또한 5만 원 이상 구매 고객에게는 30주년 한정판 장바구니가 선착순 증정되며, 최대 19만 원 상당의 혜택이 담긴 ‘9,900원 럭키박스’ 이벤트도 함께 운영돼 쇼핑의 재미를 더한다.

가구 구매 고객을 위한 별도 혜택도 마련됐다. 당일 구매 금액에 따라 최대 5만 원 상당의 상품권이 제공되며, 20만 원 이상 구매 시 무료 배송 서비스가 적용된다. 단, 일부 사은 행사는 매장별로 상이하다.

오프라인 체험형 이벤트도 이어진다. 모던하우스는 5월 27일부터 7월 21일까지 여의도점(여의도 더현대서울 인근)에서 여름 시즌 특화 브랜드 ‘3도씨(3°C)’ 팝업스토어를 운영한다. 3도씨는 피부에 닿는 순간 시원함이 전해지는 접촉 냉감 소재 기반의 여름 특화 브랜드로, 팝업에서는 침구·쿠션·파자마·키즈·반려동물 쿨링템 등 주요 제품을 직접 체험하고 구매할 수 있다.

팝업은 5월 15일부터 선착순 사전 예약이 가능하며, 예약 방문 고객에게는 핸디팬이 증정된다. 현장에서는 스페셜 쿠폰팩 3종, 100% 당첨 럭키드로우, 3만 원 이상 구매 시 냉감 베개커버 증정 등 총 8가지 프로모션이 준비돼 있다.

모던하우스 관계자는 “30년간 축적된 고객 신뢰에 보답하기 위해 실질적인 혜택과 체험 요소를 강화한 프로모션을 기획했다”며 “앞으로도 라이프스타일 전반에서 차별화된 고객 경험을 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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