[속보] 송언석 “성남 모란시장 간 李 대통령… 노골적인 선거 운동”

국민의힘 송언석 원내대표는 “이재명 대통령이 선거 개입의 수준을 넘어 아예 직접 선거운동을 뛰고 있다”며 같은 움직임이 이어지면 법적 조치를 취하겠다고 15일 경고했다.
송 원내대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 이재명 대통령의 최근 시장 방문을 언급하며 이처럼 날을 세웠다. 그는 “이재명 대통령이 그저께 울산에서 K-조선 간담회를 마치고 울산 남목마성시장을 순방한 데 이어 어제는 성남시 새마을운동중앙회 간담회를 마치고 성남 모란시장을 방문했다고 한다”며, “매일 같이 노골적인 전국 시장 투어 선거운동을 하고 있다”고 지적했다.
송 원내대표는 “성남 모란시장은 이재명 대통령의 정치적 고향이고, 김병욱 성남시장 후보가 청와대 정무비서관 출신이라는 점에서 장소 선정 기획의도부터 매우 불순하다”며 “이렇게 선거를 앞두고 매일 전국 전통시장을 돌며 선거운동을 한 대통령은 없었다”고 쏘아붙였다.
또 “2016년 3월 박근혜 당시 대통령이 대구와 부산의 창조경제혁신센터를 방문했을 때, 더불어민주당은 ‘선거 개입’이라 거품 물고 맹비난을 가했다”며, “지역방문이라는 이유만으로 선거 개입이라 날 세운 게 더불어민주당”이라고 부각했다.
송 원내대표는 계속해서 “대통령의 선거운동이 한 번 더 진행된다면 국민의힘은 즉시 대통령의 노골적인 선거운동에 대한 법적조치를 추진하겠다”고 강조했다.
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