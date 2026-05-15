울산시장후보 與김상욱·진보당 김종훈 단일화…"여론조사 경선"

6·3 지방선거 울산시장 선거에 출마한 더불어민주당 김상욱 후보와 진보당 김종훈 후보가 후보 단일화를 하기로 했다.



앞서 조국혁신당 황명필 후보가 김상욱 후보로의 단일화에 합의한 데 따라 울산시장 선거는 진보 진영 후보 1명이 국민의힘 김두겸·무소속 박맹우 후보와 경쟁하는 3파전이 될 전망이다.

지난 3월 25일 울산시의회 프레스센터에서 더불어민주당 김상욱 의원(왼쪽)과 진보당 김종훈 전 동구청장이 우연히 만나 악수하고 있다. 울산시의회 제공

김상욱 후보는 15일 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장' 유튜브 방송에 나와 단일화 방식에 대해 "여론조사를 통한 경선"이라며 "다음 주 정도 단일화 경선이 이뤄질 것"이라고 말했다.



진보당 관계자는 연합뉴스와 통화에서 "여론조사 경선이라는 방식에 민주당과 의했고 세부적인 일정은 추후 협의하기로 했다"고 말했다.



양당은 울산시장뿐 아니라 울산 기초단체장, 광역의원 후보도 단일화하기로 합의한 것으로 전해졌다. 다만 여론조사 경선 방식을 모든 후보 단일화에 적용할지는 확정하지 않았다고 진보당 측은 전했다.



양당은 애초 단일화 방식을 두고 이견을 좁히지 못했지만, 최근 김두겸 후보 지지율이 높은 여론조사가 나오면서 단일화 협의가 급물살을 탄 것으로 보인다.



김두겸 후보와 국민의힘 울산시장 후보 공천을 신청했다가 컷오프(공천 배제)돼 무소속으로 출마한 박맹우 후보도 '보수 단일화'를 추진했지만, 현재 논의가 중단된 상태다.



민주당과 진보당은 이날 국회에서 울산시장 후보 단일화 합의문을 발표할 예정이다.

<연합>

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