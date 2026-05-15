송지효, 母 최초 공개…눈만 봐도 모녀지간

배우 송지효가 모친의 얼굴을 처음으로 공개했다.

14일 송지효 유튜브 채널에는 '김복준 드디어 만난 나의 이상형'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

송지효.유튜브 캡처

송지효는 평소 이상형으로 꼽았던 범죄학자 김복준 교수를 직접 초대해 음식을 대접했다.

그는 "제가 너무 긴장했다"라며 "제가 소문을 많이 냈는데 선생님의 숨은 팬들이 너무 많다"라고 했다.

이어 "얼마 전 어머니께 선생님을 만난다고 하니까 '나도 나도'라고 하시더라. 그래서 '엄마는 안 오시니까 영상 남겨'라고 했다"라며 영상 편지를 공개했다.

공개된 영상 속 송지효의 모친은 눈만 드러낸 채 인사했다.

그는 "저 지효 엄마다. '지효쏭' 나오신다고 하더라. 너무 보고 싶었다. 너무 팬이다. 감사하다. 늘 건강하셔라"라고 했다.

이에 김복준 교수는 "아이고 박여사님 고맙습니다"라고 화답했다.

송지효는 "엄마가 너무 민망해하셔서 얼굴은 안 나오고 목소리만"이라고 했다.

누리꾼들은 "눈만 봐도 닮았네" 등의 반응을 보였다.

<뉴시스>

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