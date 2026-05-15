‘메이플’이 끌고 ‘아크 레이더스’가 밀고…넥슨 분기 최대 실적

글로벌 게임 기업 넥슨이 ‘메이플스토리’ 프랜차이즈와 ‘아크 레이더스’를 앞세워 북미·유럽과 동남아 등 주요 해외 시장에서의 폭발적인 성장세를 보이며, 올해 1분기 단일 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다.

넥슨은 올해 1분기 영업이익이 582억엔(약 5426억원·환율 100엔당 932.8원)으로 전년 동기 대비 40% 성장했다고 14일 밝혔다. 매출은 1522억엔(약 1조4201억원)으로 같은 기간 34% 늘었고 순이익은 572억엔(약 5338억원)으로 118% 뛰었다. 넥슨 제공

넥슨은 올해 1분기 영업이익이 582억엔(약 5426억원·환율 100엔당 932.8원)으로 전년 동기 대비 40% 성장했다고 14일 밝혔다. 매출은 1522억엔(약 1조4201억원)으로 같은 기간 34% 늘었고 순이익은 572억엔(약 5338억원)으로 118% 뛰었다.

신작 ‘아크 레이더스’가 실적 성장 견인의 역할을 톡톡히 해냈다. 지난해 10월 출시된 이 작품은 1분기에만 460만장을 추가 판매하며 출시 6개월 만에 무려 누적 판매량 1600만장을 돌파하는 기염을 토했다. 특히 활성 이용자의 절반 이상이 100시간 넘게 게임을 즐기는 높은 몰입도를 보였으며, 영국 ‘BAFTA 게임 어워드’ 5관왕 달성으로 차세대 블록버스터 IP(지식재산권)의 위상을 확고히 했다.

넥슨의 전통의 효자 IP인 ‘메이플스토리’ 프랜차이즈도 지난해 같은 기간보다 42% 성장하며 실적 성장에 힘을 보탰다. 방치형 게임 ‘메이플 키우기’가 서구권과 동남아에서 기대치를 상회하는 성과를 거뒀고, ‘메이플스토리 월드’는 대만 지역 업데이트 효과로 79%라는 높은 성장률을 기록했다.

이러한 성과에 힘입어 넥슨의 1분기 북미·유럽 매출은 전년 대비 4배 이상, 동남아 지역은 2배 이상 급증하며 전체 해외 매출 비중을 59%까지 끌어올렸다.

안정적인 수익 기반을 위한 파트너십 강화도 돋보였다.

넥슨은 EA와 국내 ‘FC’ 프랜차이즈 퍼블리싱 장기 계약을 체결한 데 이어, 텐센트와는 중국 ‘던전앤파이터’ PC 버전의 서비스 계약을 10년 연장하며 핵심 타이틀의 장기 서비스 기반을 다졌다. 블리자드와의 협업으로 ‘오버워치’ PC 버전의 연내 국내 서비스를 준비하는 등 강력한 퍼블리싱 라인업을 구축했다.

넥슨 일본법인 이정헌 대표는 “메이플스토리 프랜차이즈와 아크 레이더스의 글로벌 흥행으로 1분기 탁월한 성과를 거둘 수 있었다”며 “전략적 파트너십 강화와 탄탄한 신작 라인업으로 중장기 성장 동력을 확보하겠다”고 말했다.

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