“아이 1명당 1억, 재택근무” 지원 늘리자…사내 출산율 ‘두 배’ 늘었다

저출산 문제가 심각한 사회문제로 떠오른 가운데, 국내 게임업체 크래프톤이 출산한 임직원에게 자녀당 최대 1억원을 지급하기로 한 지 1년 만에 출생아가 2배 늘어난 것으로 나타났다.

지난해 자녀를 출산한 임직원에 자녀당 최대 1억원을 지급하기로 한 크래프톤에서 제도 도입 1년 만에 출생아가 2배 늘어난 것으로 나타났다. 클립아트코리아 제공

크래프톤은 지난 14일 이같은 내용이 담긴 출산·육아 지원제도 1년 성과를 공개했다.

크래프톤에 따르면 올해 1월부터 4월까지 크래프톤 사내 출생아 수는 46명으로, 같은 기간으로 비교했을 때 2024년 21명, 2025년 23명 대비 2배가량 늘었다.

크래프톤은 지난해 2월 2025년 1월 이후 출산한 구성원에게 600만원을 일시 지급하고 이후 재직하는 8년간 매년 500만원씩 총 1억원을 지급한다고 밝혔다. 이와 함께 일·가정 양립이 가능한 근무 환경도 함께 조성했다. 또 육아휴직 기간을 최대 2년까지 연장하고 대체인력 채용을 자동화하는 등, 다양한 비현금성 지원을 늘렸다.

해당 제도는 서울대학교 인구정책연구센터와 함께 제도의 영향, 구성원의 인식 변화, 개선 및 확산 방향 등을 분석하는 연구를 진행하고 있다.

연구에 따르면 출산·육아 장려금 등 현금성 지원은 출산을 직접 유인하기보다, 사회적 저출생 문제에 대한 회사의 진정성을 구성원에게 전달하는 역할을 했다.

설문에 참여한 구성원의 83.4%는 '회사의 가족친화 메시지에 진정성을 느낀다'고 응답했다.

출산 인식에 직접적인 영향을 준 것은 비현금성 제도였다. △자녀 돌봄 재택근무 △육아휴직 확대 △배우자 임신기 산전 검사 휴가 △대체인력 채용 △복직자 심리상담 지원 등 일하는 시간을 조정하고 양육 환경을 뒷받침해주는 지원이 구성원의 업무 몰입을 높였다.

직원 유형별로는 미혼 구성원은 비현금성 제도를 통한 업무 몰입 향상을, 기혼 무자녀 구성원은 조직문화에 대한 신뢰를, 기혼 유자녀 구성원은 일·가정 양립 지원이 가장 큰 영향을 준 것으로 나타났다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지