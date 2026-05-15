“소화제만 삼켰는데”…5년 상대생존율 17.0%, 췌장암이 보낸 신호

“소화제만 삼켰는데…”

췌장암은 초기 증상이 소화불량이나 복통처럼 흔한 위장 질환과 비슷해 발견이 늦어지는 경우가 많다. 게티이미지

아침에 일어나 세수를 하다 거울을 다시 봤다. 눈 흰자위가 어딘가 누렇게 떠 보이고, 얼굴도 며칠 새 조금 야윈 듯 하다. 속이 더부룩해 위장약을 먹고 있지만, 윗배의 묵직함은 쉽게 가라앉지 않는다.

“피곤해서 그렇겠지.”

대부분은 그렇게 넘긴다. 실제로 많은 경우는 일시적인 소화불량이나 피로일 수 있다. 문제는 이런 변화가 며칠, 몇 주씩 이어질 때다. 흔한 위장 증상처럼 보이는 몸의 신호 뒤에 췌장 이상이 숨어 있을 수 있기 때문이다.

15일 보건복지부·중앙암등록본부가 2026년 1월 발표한 국가암등록통계에 따르면 2019~2023년 진단된 췌장암의 5년 상대생존율은 17.0%였다. 폐암, 간암과 함께 여전히 생존율이 낮은 암종으로 꼽힌다.

발견 시점에 따른 차이는 더 컸다. 암이 췌장을 벗어나지 않은 ‘국한 단계’에서 발견되면 5년 상대생존율은 47.8%였지만, 다른 장기로 퍼진 ‘원격 전이’ 단계에서는 2.4%까지 떨어졌다. 췌장암에서 이른 발견이 중요한 이유가 여기에 있다.

◆깊숙이 숨어 있는 췌장…처음엔 소화불량처럼 온다

췌장은 위 뒤쪽, 몸속 깊은 곳에 자리한 장기다. 탄수화물과 지방, 단백질을 분해하는 소화효소를 만들고, 인슐린을 분비해 혈당 조절에도 관여한다.

문제는 위치다. 췌장은 복부 깊은 곳에 있어 작은 이상이 생겨도 겉으로 잘 드러나지 않는다. 초기 증상도 소화불량, 식욕 저하, 윗배 불편감처럼 흔한 위장 질환과 겹친다.

암이 생긴 위치에 따라 신호도 달라진다. 췌장 머리 부분에 암이 생기면 담즙이 지나가는 길이 막히면서 황달이 나타날 수 있다. 눈 흰자위나 피부가 노랗게 변하고, 소변 색이 짙어지는 식이다.

췌장 몸통이나 꼬리 쪽에 생긴 암은 더 늦게 드러나는 경우가 많다. 처음에는 증상이 흐릿하다가 병이 진행된 뒤 복통, 등 통증, 체중 감소, 식욕 저하가 나타나기 쉽다.

윗배가 계속 답답한데 등이 함께 뻐근하거나, 예전과 달리 식사량이 줄고 체중이 빠진다면 그냥 넘기기 어렵다. 위장약으로 잠시 눌러둘 수는 있어도 원인을 확인한 것은 아니기 때문이다.

◆갑작스러운 당뇨 변화도 지나칠 신호는 아니다

췌장암 신호는 배에만 나타나지 않는다. 특별한 이유 없이 체중이 줄거나 기름진 변이 반복되는 경우, 췌장의 소화 기능 저하와 관련이 있을 수 있다.

갑자기 당뇨병이 생기거나 기존 당뇨가 이전보다 잘 조절되지 않는 경우도 살펴야 한다. 췌장이 혈당 조절에 직접 관여하는 장기이기 때문이다.

물론 혈당 변화가 곧바로 췌장암을 뜻하는 것은 아니다. 소화불량이 있다고 모두 암을 걱정할 필요도 없다. 다만 복부 불편감, 등 통증, 황달, 체중 감소, 갑작스러운 혈당 변화가 겹치거나 반복된다면 이야기가 달라진다.

황달, 이유 없는 체중 감소, 등 통증, 갑작스러운 당뇨 변화가 반복된다면 췌장 이상 신호일 수 있다. 게티이미지

췌장암이 의심될 때는 의료진 판단에 따라 복부 CT, MRI, 내시경초음파 등 영상검사를 시행할 수 있다. 일반 복부 초음파만으로는 위장 가스나 장기 위치 때문에 췌장을 충분히 보기 어려운 경우가 있어서다. 영상검사를 통해 종양의 위치와 크기, 혈관 침범 여부, 전이 여부 등을 확인한다.

순천향대서울병원 소화기내과 조영덕 교수는 “췌장은 조용한 장기이지만 결코 아무런 신호 없이 병이 진행되는 장기는 아니다”라며 “평소와 다른 몸의 변화가 반복되거나 지속된다면 조기에 전문의를 찾아 정확한 진단을 받는 것이 췌장암 대응의 가장 중요한 첫걸음”이라고 말했다.

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