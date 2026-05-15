강남, 반지하 침수대비 물막이 무료 지원

서울 강남구가 15일부터 10월15일까지 풍수해 재난안전대책본부를 24시간 가동한다. 14일 구에 따르면 재난안전대책본부는 13개 실무반과 22개 동 주민센터 수방단으로 구성됐다. 구는 수중펌프와 엔진양수기 등 수방장비 1124대를 확보하고, 침수 취약지역에 모래마대 9000여개를 배치했다. 지하주차장 등 사유시설 침수를 예방하는 이동식·휴대용 차수막 940여개도 각 주민센터에 배부했다.



물막이, 역류방지시설 등 침수방지시설도 무료로 주민에게 지원한다. 이들 시설이 필요한 가구는 주민센터나 구청 치수과로 신청하면 된다.



반지하 주택 등 침수 취약가구에는 공무원과 통·반장, 인근 주민이 대피를 돕는 동행파트너 제도도 운영한다.



도로 침수경보 발령 체계도 개선했다. 기존에는 폐쇄회로(CC)TV와 현장 상황을 확인하고 발령했지만, 앞으로는 강우량을 보고 상황판단회의를 거쳐 발령 여부를 결정한다. 스마트 맨홀 수위계 모니터링 시스템도 48곳에서 80곳으로 늘렸다.



빗물받이 관리도 강화한다. 강남역, 대치역 사거리, 영동시장 등 취약지역 54곳에는 빗물받이 특별전담반을 투입한다. 호우 때는 35개조 95명이 현장 순찰과 정비에 나선다.

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