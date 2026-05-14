“오늘보다 더 더워요”…‘한낮 최고 32도’ 초여름 더위 계속 [내일날씨]

금요일인 15일은 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 크게 오르겠다. 서쪽 지역을 중심으로 낮 최고기온이 32도까지 올라 매우 덥겠다.

서울 중구 청계천에서 시민들이 더위를 피하고 있다. 뉴시스

14일 기상청에 따르면 15일 전국이 동해상에 위치한 고기압의 영향을 받아 대체로 맑겠다. 낮에는 서쪽 지역을 중심으로 기온이 30도 이상까지 오르겠다.

오전까지 강원 영동과 충남 남부, 전북 서해안을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 또 인천·경기 남부 서해안과 충남권, 전북 내륙, 전남권, 경북권, 경남 서부 내륙에도 옅은 안개가 예상된다.

당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎까지 벌어지겠다. 이날 아침 최저기온은 10~17도, 낮 최고기온은 22~32도로 평년(최저 10~14도, 최고 20~25도)보다 높겠다.

주요 지역 예상 최저기온은 서울 17도, 인천 16도, 춘천 13도, 강릉 13도, 대전 14도, 광주 15도, 대구 13도, 부산 15도, 제주 16도다. 낮 최고기온은 서울 32도, 인천 29도, 춘천 30도, 강릉 25도, 대전 31도, 광주 30도, 대구 29도, 부산 23도, 제주 24도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

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