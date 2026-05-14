청송 주왕산 실종 초등생 부검 결과 '추락사 추정' 예비소견

가족과 함께 경북 청송군 주왕산국립공원 산행을 갔다가 실종, 숨진 채 발견된 초등학생 강모(11·초6)군의 사인이 '추락사로 추정된다'는 국립과학수사연구원 예비 소견이 나왔다.

경북경찰청은 14일 오전 국립과학수사연구원 대구과학수사연구소에서 강군 시신을 부검한 결과 '골절 등 추락에 의한 손상으로 볼 수 있는 상처들'이 확인됐으며, 사인에 대해 '추락사 추정'이라는 예비 소견이 나왔다고 밝혔다.

청송 주왕산서 실종된 초등생 강모군 생전 모습. 연합뉴스 제공

최종 부검 결과가 나오기까지는 최소 2주일에서 1개월 이상 걸릴 것으로 수사기관은 보고 있다.

경찰은 부검 절차를 마치는 대로 강군의 시신을 유족에 인계할 방침이다.

앞서 경찰은 강군 시신 검시 결과에서도 '추락에 의한 손상'이라는 1차 소견을 확인한 바 있다.

강군은 지난 10일 가족과 함께 주왕산국립공원을 찾았다가 홀로 산행에 나선 뒤 연락이 끊겨 실종됐다.

당국은 경찰·소방·국립공원공단 등 인력 350여명과 헬기, 드론, 구조견 등을 투입해 수색 작업을 벌였으며, 지난 12일 오전 10시 13분쯤 주왕산 주봉 인근 주왕암 방면 400ｍ 지점 수풀 지역에서 숨진 강군을 발견했다.

경찰은 부검 결과와 현장 상황 등을 토대로 구체적인 사고 경위를 조사할 방침이다.

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