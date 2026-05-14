소방청·인도네시아 내무부, 재난 관리 협력 의향서 체결…“K-119 시스템 협력 검토”

김승룡 소방청장은 13일(현지시간) 인도네시아 자카르타 내무부 청사에서 무하마드 티토 카르나비안 인도네시아 내무부 장관을 만나 재난 관리 협력 강화를 위한 협력 의향서(LOI)를 체결했다.

무하마드 티토 카르나비안 인도네시아 내무부 장관(왼쪽 2번째)과 김승룡 소방청장(오른쪽 2번째)이 13일(현지시간) 인도네시아 자카르타 내무부 청사에서 협력 의향서(LOI)를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 소방청 제공

소방청은 인도네시아 내무부와 협력 의향서 체결을 통해 소방·재난 대응, 응급 구조 신고 체계 구축·발전, 교육·훈련 프로그램 운영, 인력 교류, 국제 전시회와 세미나 참여 등 다양한 분야에서 협력을 추진하기로 했다고 14일 밝혔다.

인도네시아는 전국적인 112 통합 긴급 신고 시스템을 구축 중인데 514개 지방자치단체 중 142곳에서만 24시간 서비스가 제공되고 있다. 인도네시아 내무부와 소방청은 자카르타 등 대도시를 중심으로 한국형 119 긴급 신고 시스템 협력 가능성을 검토하고 재난 대응 분야 정보 공유 등을 확대해 나가기로 뜻을 모았다.

무하마드 티토 카르나비안 인도네시아 내무부 장관은 “인도네시아는 자연재난 발생 가능성이 높은 국가인 만큼 선진 재난 대응 시스템 구축이 매우 중요하다”며 “한국의 119 긴급 신고 시스템과 교육 훈련 체계가 인도네시아 재난 대응 역량 강화에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다. 김승룡 소방청장은 “대한민국의 지능형 119 긴급 신고 시스템 운영 경험과 첨단 재난 관리 기술을 바탕으로 인도네시아와의 협력을 확대하고, 아세안 지역 재난 대응 역량 강화와 소방산업 협력 활성화를 위해 적극 지원하겠다”고 말했다.

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