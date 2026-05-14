김대중 교육감후보 “1조5000억 장학기금 조성…성장 중심 장학체계 구축” [6·3의 선택]

김대중 전남광주특별시 교육감 후보가 총 1조5000억원 규모의 ‘인재양성 장학기금’ 조성 공약을 발표했다.

김 후보는 14일 광주광역시교육청에서 기자회견을 열고 “특별시 출범 이후 확대되는 재정을 미래세대를 위한 투자로 연결하겠다”며 “안정적인 기금 운용을 통해 연간 약 450억 원 규모의 장학금을 지속 지원하는 체계를 만들겠다”고 밝혔다.

김대중 전남광주특별시 교육감 후보가 14일 광주시교육청에서 총 1조5000억원 규모의 ‘인재양성 장학기금’ 조성 공약을 발표하고 있다. 김 후보 측 제공

이번 공약은 기존 성적·소득 중심 장학 제도에서 벗어나 학생 개인의 성장 과정과 가능성에 초점을 맞춘 점이 특징이다.

김 후보는 기초학력 향상 노력과 자기주도 탐구, 창의활동, 진로·전공 준비 과정 등을 종합적으로 반영해 학생 개개인의 성장 가능성을 지원하겠다는 구상을 제시했다.

장학금 지원 대상은 전남·광주 지역 초·중·고 학생은 물론 학교 밖 청소년까지 포함된다. 특히 학생들의 교육활동과 성장 이력을 플랫폼에 누적 관리하고, 초등학교 6학년·중학교 3학년·고등학교 3학년 등 주요 성장 단계마다 기본 장학금과 활동 이력을 반영한 ‘성장형 누적 장학금’을 지급하는 방식으로 운영할 계획이다.

김 후보는 일회성 지원이 아닌 학생 성장 과정을 지속 관리하는 시스템을 구축해 미래 인재 육성과 지역 정착 기반 마련까지 연결하겠다는 목표도 밝혔다.

그는 “이번 장학금은 경쟁에서 앞선 일부 학생만을 위한 제도가 아니다”며 “자신의 목표를 세우고 꾸준히 배우며 성장해 온 모든 아이들을 응원하는 장학 체계가 될 것”이라고 말했다. 이어 “성적이 아니라 성장으로, 경쟁이 아니라 가능성으로 아이들의 미래를 지원하는 새로운 교육 모델을 만들겠다”고 강조했다.

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