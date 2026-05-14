시진핑 “적수 아닌 파트너” 트럼프 “최고의 관계”

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 ‘대립’보다는 ‘협력’을 강조했다. 이란 전쟁을 비롯한 양국 간 무역분쟁, 기술 수출 통제, 대만 문제 등 다양한 의제에 있어 양국 관계 관리 강화에 무게를 둔 것으로 풀이된다.

시진핑 중국 국가주석(왼쪽), 도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

시 주석은 14일 중국 베이징 인민대회당에서 가진 정상회담 후 “트럼프 대통령과 중·미 간 ‘건설적 전략적 안정관계’ 수립에 합의했다고 중국중앙(CC)TV가 보도했다. CCTV는 양국 정상이 중동 전쟁·우크라이나 전쟁·한반도 문제 등에 의견을 교환했다고 전했다. 트럼프 대통령은 “시 주석은 위대한 지도자, 중국은 위대한 국가”라고 화답했다.



트럼프 대통령의 방중은 9년 만이며, 트럼프 대통령과 시 주석이 직접 대면한 것은 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 계기로 부산에서 만난 이후 약 6개월 만이다.



시 주석은 모두발언에서 “중·미 관계의 안정은 세계에 호재”라며 “적수가 아닌 파트너가 돼 공동 번영하고 신시대 대국(大國) 간 올바른 길을 가야 한다”고 말했다. 시 주석은 미국 건국 250주년을 축하하는 인사를 건네기도 했다.



트럼프 대통령은 “중국과 미국의 관계는 그 어느 때보다 좋아질 것”이라며 “우리는 어려움이 있을 때도 잘 지내왔고, 그것을 해결해냈다”고 언급했다. 트럼프 대통령은 모두발언에서도 시 주석을 ‘위대한 지도자’라고 치켜세웠다. 그는 “당신은 위대한 지도자이고 나는 모두에게 당신이 위대한 지도자라고 말한다”며 “가끔 사람들은 내가 이렇게 말하는 것을 좋아하지 않는데, 그게 사실이니까 어쨌든 그렇게 말한다”고 했다. 트럼프 대통령은 방중에 동행한 미국 기업인들이 시 주석과 중국에 경의를 표하기 위해서 왔다고 밝혔다. 회담에는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 젠슨 황 엔비디아 CEO, 팀 쿡 애플 CEO 등 미국의 산업·기술계를 대표하는 기업인들도 배석했다.

황실 천단서 나란히 선 양 정상 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 14일 중국 베이징 톈탄(天壇·천단)공원에서 함께 기념촬영을 하고 있다. 전날 베이징에 도착한 트럼프 대통령은 이날 오전 인민대회당에서 정상회담을 가졌다. 트럼프 대통령의 중국 방문은 2017년 11월 이후 8년 6개월 만이다. 베이징=AP통신

시 주석이 미국에 준하는 초강대국으로서의 지위 확인과 협력 필요성을 담아 의미심장한 모두 발언을 한 데 비해 트럼프 대통령은 상대적으로 자신의 주장을 절제했다는 분석이 나온다.



양국 정상은 이날 정상회담을 마치고 황제가 하늘에 제사를 지내던 톈탄(天壇·천단) 공원을 방문한 뒤 국빈 만찬을 가졌다. 2박3일 일정으로 전날 중국에 도착한 트럼프 대통령은 15일에도 시 주석과의 티타임 등 일정을 소화한 뒤 귀국길에 오른다.

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