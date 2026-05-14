PSG, 佛 리그1 5연패… 또 웃은 이강인

파리 생제르맹(PSG)이 프랑스 프로축구 리그1에서 5년 연속 우승을 차지했다. PSG에서 활약하는 이강인은 유럽 무대에서 벌써 10번째 우승 트로피를 들어 올렸다.

“우승은 우리 것” 파리생제르맹(PSG) 이브라힘 음바예(왼쪽)가 14일 프랑스 랑스의 볼라르트 들렐리스 경기장에서 열린 RC랑스와 2025~2026 프랑스 리그1 원정 경기에서 후반 추가시간 쐐기골을 넣은 뒤 팀 동료 데지레 두에와 함께 세리머니를 하고 있다. 랑스=EPA연합뉴스

PSG는 14일 프랑스 랑스의 볼라르트 들렐리스 경기장에서 열린 2025~2026시즌 리그1 33라운드 원정 경기에서 리그 2위 RC랑스를 2-0으로 꺾었다. 승점 76점으로 랑스(67점)와 격차를 9점으로 벌린 PSG는 남은 1경기 결과와 관계없이 우승을 확정했다. 이로써 PSG는 리그1 5연패이자 통산 14번째 우승을 완성했다.



왼쪽 발목 부상으로 결장한 이강인은 경기장 밖에서 팀의 우승을 지켜봤다. 그러나 PSG 입단 이후 리그1 3번째 우승을 포함해 프랑스컵 2회, 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 1회, UEFA 슈퍼컵 1회, 프랑스 슈퍼컵 3회 등 총 10번째 트로피를 들어 올리며 유럽 무대에서 꾸준한 커리어를 이어갔다.



이날 PSG는 주요 선수들의 부상 이탈 속에서도 전반 29분 흐비차 크바라츠헬리아가 우스만 뎀벨레의 패스를 오른발 강력한 슈팅으로 연결해 선제골을 터뜨렸고, 후반 추가시간 이브라힘 음바예가 중거리슛으로 승부에 쐐기를 박았다.



18일 파리FC와 더비를 끝으로 리그1 일정을 마무리하는 PSG는 곧이어 31일 오전 1시 헝가리 부다페스트의 푸슈카시 아레나에서 아스널(잉글랜드)을 상대로 UCL 2연패에 도전한다.



한편 이날 손흥민이 속한 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC는 미국 미주리주 세인트루이스 에너자이저 파크에서 열린 2026 MLS 정규리그 원정 경기에서 정상빈이 뛰는 세인트루이스에 1-2로 졌다. 정상빈이 전반 45분을 소화하면서 한국 공격수 간 맞대결이 펼쳐진 가운데 2경기 연속 패배의 쓴맛을 본 LAFC는 서부콘퍼런스 5위(승점 21)까지 내려갔다.



손흥민은 풀타임을 소화했지만 리그 13경기째 득점 침묵을 이어갔다. 올 시즌 리그에서는 도움 8개에 그치고 있으며, 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵을 포함한 공식전 기록은 2골 15도움이다.

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