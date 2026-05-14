“독립·평화, 물과 불” 시진핑 발언에 대만 발끈 [미·중 정상회담]

국제사회는 대만 문제와 관세, 인공지능(AI) 등 기술 경쟁, 이란 전쟁, 러시아의 우크라이나 침공 등이 다뤄진 14일 미·중 정상회담을 예의주시했다.

사진=게티이미지뱅크

당사자인 대만은 “대만 독립과 대만해협 평화는 물과 불처럼 서로 섞일 수 없다” 등 시진핑 중국 국가주석의 이날 발언에 강력히 반발했다. AFP통신에 따르면 대만 외교부는 중국의 군사적 위협과 회색지대 전술(저강도 도발로 안보 목표를 이루려는 군사 행동)을 언급하며 “중국은 지역 평화와 안정에 대한 유일한 위험”이라고 비판했다. 리즈후이 대만 행정원 대변인은 “(대만)정부는 지속해서 미국과 함께 노력하고 있고, 이 과정에서 우리 국가안보·외교팀은 미국과 긴밀한 연계를 유지하고 있다”며 미국의 대만 지지가 확고하다는 점을 부각했다.



다카이치 사나에 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언으로 희토류 수출 통제 등 중국의 강한 반발에 직면해 있는 일본도 긴장감을 갖고 미·중 회담의 추이를 지켜봤다. 다카이치 총리는 특히 미·중 회담 직전 중국에 대한 입장을 조율하려는 의도에서 지난 3월 미국을 방문했으나, 미·중 회담이 5월로 연기되면서 중동 사태에 관한 논의를 하는 데 그친 바 있다. 또 도널드 트럼프 미 대통령이 중국 방문 전 일본을 들르게 해 미·일 양국의 긴밀한 공조를 과시하려던 계획이 무산됐다. 기하라 미노루 관방장관은 이날 정례브리핑에서 “대만해협의 평화와 안정은 국제사회에 중요하며, 대만을 둘러싼 문제가 대화를 통해 평화적으로 해결되기를 기대한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지