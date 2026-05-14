美 펜타곤에 한미동맹 기념 회화 걸렸다

미국 워싱턴 인근 국방부(전쟁부) 청사 펜타곤에서 13일(현지시간) 한·미 동맹 기념 회화 제막식(사진)이 개최됐다.



이날 펜타곤 1층 한국전쟁 기념공간(Korean War Memorial)에 한국 작가 설경철씨의 한·미 동맹 70주년 기념 회화가 전시됐다. 이 작품은 작은 그림과 사진 등 30여만개의 조각을 겹겹이 쌓아 만든 픽셀 회화로, 양과 음의 조화를 형상화한 태극 문양을 배치해 한국과 미국의 오랜 역사와 동맹의 의미를 담았다.



설 작가의 부친 설명희씨는 한국전 참전용사였으며, 아들 제이슨 설은 16년째 미군으로 복무하고 있다.



이번 회화 전시는 설 작가가 한·미 동맹 70주년을 앞두고 작품 구상을 하면서 미 국방부에 제안했고, 국방부가 이를 받아들인 것으로 전해졌다



존 노 미 국방부 인도태평양 안보담당 차관보는 이날 “한·미 동맹은 지난 70여년간 변화해왔지만, 여전히 동맹은 서로의 희생을 통해 맺어진 혈맹”이라며 “오늘 공개되는 작품은 동맹과 우정, 파트너십이 얼마나 굳건한지를 보여주는 상징이 될 것”이라고 밝혔다.



김홍철 국방부 정책실장은 “한·미 동맹은 참전용사들의 헌신과 희생, 국방 당국 간 협력 등 크고 작은 노력의 결실”이라고 말했다.

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