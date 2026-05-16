외계인은 진짜 있을까? “검증 가능한 증거”

외계인 방정식/애덤 프랭크/이강환 옮김/문학수첩/1만9000원

지구 밖 생명체는 정말 존재할까. 신간 ‘외계인 방정식’은 이 오래된 질문에 과학적으로 답하는 책이다.



책은 외계 생명체를 찾으려는 인류의 시도를 페르미 역설, 드레이크 방정식, 카르다셰프 척도, 제임스 웹 우주망원경의 활약 등 현대 과학의 흐름 속에서 소개한다. 저자인 천체물리학자 애덤 프랭크는 외계인에 관한 대중적 상상과 실제 과학적 탐색을 구분하면서, 중요한 것은 흥미로운 목격담이 아니라 검증 가능한 증거라고 강조한다.

애덤 프랭크/이강환 옮김/문학수첩/1만9000원

UFO 논란도 그런 관점에서 다룬다. 저자는 로즈웰 사건 등 여러 해프닝이 외계 생명체 탐색을 오히려 가볍게 보이게 만들었다고 지적한다. 외계인을 찾는 일은 ‘비행접시’ 이야기가 아니라 행성의 대기, 빛, 에너지 사용 흔적을 분석하는 과학의 영역이라는 것이다.



불과 수십 년 전까지만 해도 인류는 태양계 밖 행성의 존재조차 확신하지 못했다. 하지만 이제는 수많은 외계 행성을 발견했고, 생명체가 살 수 있는 환경을 찾는 기술도 빠르게 발전하고 있다. 책은 외계 행성의 대기 속 생명 흔적, 인공조명이나 오염물질 같은 기술 흔적을 통해 지적 생명체를 찾을 가능성까지 설명한다. 이처럼 책은 “우주에는 우리뿐인가”라는 오래된 질문을 쉽고 유쾌하게 따라가며 과학이 어떻게 의심하고 증거를 쌓아 답에 다가가는가에 대한 이해를 남긴다.

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