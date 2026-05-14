‘독도 표기’ 대동여지도 채색 필사본 경매

독도가 표기된 대동여지도 채색 필사본이 5월 경매시장에 나온다.



서울옥션은 28일 서울 강남구 신사동 서울옥션 강남센터에서 ‘제192회 미술품 경매’를 연다고 14일 밝혔다.

이번 경매에는 근현대 미술과 고미술을 아우르는 145점이 출품되며 총액은 낮은 추정가 기준 약 103억원이다. 주요 출품작은 국가등록문화유산인 ‘대동여지도(사진)’ 채색 필사본이다. 18세기에 확립된 백리척(百里尺) 축척법을 바탕으로 1861년 김정호가 간행한 신유본을 필사한 것이다. 총 22첩의 분첩절첩식(分帖折疊式)으로 제작돼 휴대성이 용이하며, 모두 펼치면 가로 약 390㎝, 세로 약 685㎝에 이른다.



산맥과 물길, 10리마다 방점을 찍은 도로망 등을 정교하게 시각화해 조선 후기 지리학과 지도 제작 기술의 정수를 보여준다. 꼼꼼한 필사와 도별 채색, 주요 거점의 붉은색 표기를 통해 목판보다 알아보기 쉽고, 특히 판본에는 없는 ‘우산’(于山) 즉 독도를 표기해 제작 당시의 지리 인식을 보여준다는 점에서 학술적 가치가 크다. 1957년 소장 기록 등 전래 경위도 명확해 사료적 가치도 크다. 낮은 추정가가 20억원이다.



근현대 미술 섹션에서는 한국 추상미술의 선구자 유영국과 김환기의 작품이 눈에 띈다. 유영국의 1978년 작 ‘워크’(Work)는 자연의 정수를 기하학적 형태로 바꿔 한국적 추상의 정점을 보여준다. 산, 대지, 하늘을 삼각형과 사각형 등 면으로 재구성해 대자연 이면의 근원적인 질서를 추구했으며, 유화 물감을 쌓아 올린 두꺼운 마티에르(질감)를 통해 산의 단단함을 표현했다. 낮은 추정가가 10억원이다. 김환기의 1971년 작 ‘7-Ⅲ-71’은 작가가 뉴욕 시기 몰두했던 ‘전면점화’ 양식의 종이 작업이다.

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