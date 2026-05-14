부산교육청, 특수학급 신·증설 사전예고제 첫 시행

부산교육청이 2027학년도부터 특수교육대상학생의 적정 배치와 학교 현장의 안정적인 특수학급 설치 지원을 위해 특수학급 신·증설 계획 사전 예고제를 도입·운영한다.

부산시교육청은 ‘특수학급 신·증설 계획’에 따라 올해 처음 ‘특수학급 신·증설 사전예고제’를 시행한다고 14일 밝혔다.

부산시교육청이 특수학급 신·증설 계획에 올해 처음 ‘특수학급 신·증설 사전예고제’를 시행한다. 사진은 부산교육청 전경. 부산교육청 제공

사전예고제는 지난 3월 실시한 ‘2027학년도 특수학교(급) 진학수요 조사’에 따른 것으로, 조사는 2027학년도 유·초·중·고등학교 입학 예정 특수교육대상학생을 대상으로 실시했다. 부산교육청은 지역별·학교급별 진학 희망 현황을 분석해 2027학년도 특수학급 설치 필요 규모를 예측하고, 그 결과를 일선 학교에 사전 안내할 예정이다.

특히 올해는 진학수요 조사 과정에서 장애전문·장애통합어린이집까지 조사 대상을 넓혀 유치원 단계 특수교육 수요를 더욱 면밀히 파악했다. 이를 통해 유아 단계부터 특수교육대상학생 배치 현황을 체계적으로 분석하고, 유치원 특수학급 설치 필요 규모 예측에도 적극 반영할 계획이다.

또 2026~2028 특수학급 신·증설 추진계획에 따라 올해부터 3년간 총 84학급을 단계적으로 확충하고 있다. 앞으로 진학수요 조사 결과와 사전예고제 운영 데이터를 기반으로 2026학년도 2학기 및 2027학년도 특수학급 신·증설을 지속적으로 추진해 특수교육대상학생의 적정 배치와 과밀 해소에 적극 대응할 방침이다.

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