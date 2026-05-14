전북소방 ‘전국 최강’ 역량… 전국소방기술경연대회 첫 종합우승

전북소방이 전국 최고 권위의 소방기술경연대회에서 사상 첫 종합우승을 차지하며 전국 최강 소방 역량을 입증했다.

전북도소방본부는 제39회 전국소방기술경연대회에서 전국 19개 시·도 소방본부 가운데 종합 1위를 차지했다고 14일 밝혔다. 전북소방이 전국소방기술경연대회 정상에 오른 것은 이번이 처음이다.

전북소방대원들이 지난 11일부터 13일까지 충남 공주 중앙소방학교에서 열린 제39회 전국소방기술경연대회에서 사다리를 이용한 경연을 벌이고 있다. 전북도소방본부 제공

이번 대회는 지난 11일부터 13일까지 충남 공주 중앙소방학교에서 열렸으며, 전국 소방공무원과 의용소방대, 응급구조학과 학생 등 5000여 명이 참가했다.

전북소방은 소방공무원 35명과 일반인 의용소방대 등 총 50명의 선수단을 꾸려 화재 전술과 응용 구조 전술, 구급 전술, 화재 조사, 최강 소방관, 신속 구조팀, 드론경진대회 등 12개 종목에 출전했다.

전북소방은 화재 진압과 구조, 구급, 화재 조사 등 소방 현장의 핵심 역량 전반에서 고른 성과를 거두며 종합우승을 차지했다. 특히, 실제 재난 현장을 재현한 경연장에서 장비 운용 능력과 전술 수행 속도, 팀워크, 안전관리, 상황판단 능력 등을 종합적으로 평가받아 높은 점수를 얻었다.

제39회 전국소방기술경연대회에서 전국 19개 시·도 소방본부 가운데 사상 처음으로 종합 1위를 차지한 전북소방 대원들이 상장을 들어 보이고 있다. 전북도소방본부 제공

도소방본부는 이번 성과가 특정 분야의 우수성보다는 조직 전체의 훈련 수준과 현장 대응 체계가 전국 무대에서 인정받은 결과로 평가했다. 이오숙 전북도소방본부장은 “출전 선수단뿐 아니라 현장에서 묵묵히 훈련과 대응에 임해 온 전북 소방 전체의 값진 결실”이라며 “전국 최고라는 성과에 만족하지 않고 더 강한 현장 대응력으로 도민 안전을 지킬 것”이라고 말했다.

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