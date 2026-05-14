종합특검, '계엄 정당화 메시지' 김태효 前안보실차장 15일 소환

2차 종합특별검사팀(특검 권창영)이 미국 등 우방국에 12·3 비상계엄의 정당성을 설득하는 메시지를 보냈다는 의혹과 관련해 김태효 전 국가안보실 1차장을 15일 소환한다.

김태효 전 국가안보실 1차장. 연합뉴스

종합특검은 14일 언론공지를 통해 김 전 차장을 15일 오전 9시30분 내란중요임무종사 및 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 불러 조사할 예정이라고 밝혔다. 앞서 종합특검은 지난달 8일 김 전 차장의 자택과 연구실 등을 압수수색한 바 있다.

김 전 차장은 12·3 비상계엄 선포 후 필립 골드버그 당시 주한미국대사에게 계엄 정당성을 설득했다는 의혹을 받는다. 종합특검은 김 전 차장은 ‘입법 독재로 한국의 사법·행정 시스템을 망가뜨린 반국가 세력을 척결하기 위해서 계엄이 불가피했다’는 등의 메시지를 전달했다고 의심하고 있다. 반면 김 전 차장은 골드버그 대사의 전화를 받은 사실은 있지만 ‘같이 상황을 지켜보자’고 한 뒤 전화를 끊었다며 계엄 가담 의혹을 전면 부인하는 입장이다.

종합특검은 이 같은 메시지가 당시 대통령 당선인 신분이었던 도널드 트럼프 미국 대통령에게도 전달됐다고 보고 있는 것으로 전해졌다. 이와 관련 종합특검은 지난달 22일 조태열 전 외교부 장관을 참고인 자격으로 불러 계엄 정당화 메시지 작성 경위와 내용 적절성 등을 조사했다.

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