'러블리 건강미' 김향기, '핫식스 글로우'로 에너지 뮤즈 활약 예고

김향기가 롯데칠성음료의 '핫식스 글로우' 모델로 발탁되어 활약을 예고했다. 유튜브 채널 '롯데칠성 LOTTE CHILSUNG' 영상 캡처

‘러블리 끝판왕’으로 불리는 배우 김향기가 롯데칠성음료의 ‘핫식스 글로우’ 모델로 발탁되어 에너지 뮤즈로 활약을 예고했다.

현시점, 김향기는 스크린과 OTT를 넘어 광고계까지 완벽하게 접수하며 거침없는 대세 행보를 이어가고 있다.

소속사 크리컴퍼니는 14일 “배우 김향기가 롯데칠성음료의 새로운 라인업인 ‘핫식스 글로우’의 광고 모델로 발탁되었다"며 "이번 모델 선정은 평소 김향기가 보여준 맑고 건강한 이미지와 대중적인 신뢰도가 일상 속 활력을 선사하는 브랜드의 정체성과 완벽하게 부합해 성사되었다"고 밝혔다.

롯데칠성음료의 ‘핫식스 글로우’ 모델로 선정된 김향기. 롯데칠성음료 제공

최근 김향기는 쿠팡플레이 시리즈 ‘로맨스의 절댓값’에서 캐릭터를 완벽히 소화하며 전 세계 시청자들을 매료시키고 있다.

특히 틱톡(TikTok) 등 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 작품 관련 영상과 밈(Meme)이 급속도로 확산되며 그 저력을 입증하는 등 국내를 넘어 해외에서도 폭발적인 반응을 이끌어내며 글로벌 스타로서의 입지를 확고히 하고 있다.

이러한 작품 속 눈부신 활약은 광고계의 뜨거운 관심으로 고스란히 이어졌다. 김향기는 이번 ‘핫식스 글로우’ 모델 발탁을 통해 트렌드를 선도하고, 친근하고 밝은 매력이 2030 여성 소비자들에게 높은 공감대를 형성할 것이란 기대를 모은다.

'러블리 비주얼'의 끝판왕을 보여준 김향기. 유튜브 채널 '롯데칠성 LOTTE CHILSUNG' 영상 캡처

공개된 광고 영상도 빠르게 입소문을 타고 있다. 영상 속 김향기의 열연은 키치한 영상미와 만나 역대급 ‘러블리 비주얼’을 완성했다. 김향기는 바쁜 업무와 운동 등 일상의 순간 속에서 자신만의 방식으로 활력을 채우는 모습을 특유의 섬세한 연기로 그려냈다.

과하지 않으면서도 산뜻한 그의 이미지는 ‘가볍게 즐기는 에너지’라는 콘셉트를 훌륭하게 시각화했다는 평을 받고 있다. 현장 관계자에 따르면 김향기는 긴 촬영 시간 내내 특유의 밝은 에너지를 잃지 않으며 현장 분위기를 주도, ‘인간 핫식스’다운 면모를 과시해 스태프들의 감탄을 자아냈다.

맑고 긍정적인 에너지로 광고계를 접수 중인 김향기. 유튜브 채널 '롯데칠성 LOTTE CHILSUNG' 영상 캡처

김향기는 맑고 긍정적인 에너지로 선한 영향력을 미치며 광고계까지 접수 중이다. 작품 활동부터 광고 모델까지, 장르를 가리지 않는 전방위 활약을 펼치고 있는 앞으로의 행보에 귀추가 주목된다.

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