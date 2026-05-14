외교부 "북미정상회담 준비 거의 안 돼…가능성은 배제 못해"

외교부 고위 당국자는 14일 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 계기 북미 정상회담이 성사될 가능성을 "배제할 수는 없다"면서도 "준비는 거의 안 된 것으로 이해하고 있다"고 밝혔다.



외교부 고위 당국자는 이날 기자들과 만나 "미국과 중국 양측으로부터 미·중 정상회담에 관해 비교적 상세한 설명을 들어왔다"며 이같이 말했다.

지난 2019년 판문점서 만난 북미 정상. 연합뉴스

다만 "트럼프 대통령이어서 더 그렇겠지만, 정상회담은 늘 예측이 어려운 돌발변수가 있을 수 있다"며 "이미 시작됐으니 잘 지켜봐야 할 것으로 생각한다"고 덧붙였다.



트럼프 대통령은 전날 중국 베이징에 도착해 2박3일 일정의 국빈 방문 일정을 시작했다.



그는 핵추진잠수함과 원자력 연료 농축·재처리 등 한미 간 안보 협의 상황에 대해서도 "한미 양측 여러 일정상 (회의가) 조금 늦춰지고 있지만, 물밑에서 협의가 잘 진행되고 있다"고 설명했다.



이어 "미국 중간선거 전 상당한 진척이 있을 것"이라며 "머지않아 그 결과를 별도로 설명해 드리겠다"라고도 덧붙였다.



그는 한일 정상 간 셔틀 외교와 관련해 "머지않아 또 정상회담이 있을 것"이라며 다카이치 사나에 일본 총리의 방한 가능성을 시사했다.



한중 외교장관 회담 일정 조율과 관련해서는 왕이 중국 공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 "머지않아 오리라고 생각한다"고 밝혔다.



그는 "안달하면 안 되고, 전략적으로 대응하는 게 중요하다"며 "부탁 외교, 구걸 외교를 해선 안 된다"고 덧붙였다.



다음 달 방한을 추진 중인 것으로 알려진 우크라이나 외교장관에 대해서는 "한국과 우크라이나 간 관계 증진과 전쟁 종료 후 복구 등을 포함한 다양한 이슈를 논의할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

<연합>

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