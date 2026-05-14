코리아출장부페, 2026 한국소비자만족지수 1위 4년 연속 수상

코리아출장부페는 지난 4월 28일 서울 엘리에나 호텔에서 열린 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 시상식에서 고객만족브랜드(출장뷔페·케이터링) 부문 1위에 선정됐다고 밝혔다. 이번 수상으로 코리아출장부페는 해당 부문에서 4년 연속 수상의 영예를 안게 됐다.

‘한국소비자만족지수 1위’는 소비자 만족도와 서비스 운영 역량, 브랜드 신뢰도 등을 종합적으로 평가해 분야별 기업과 브랜드를 선정하는 시상식이다. 코리아출장부페는 출장뷔페 및 케이터링 운영 경험을 바탕으로 행사 목적과 규모에 맞춘 맞춤형 서비스 운영 체계를 구축해온 점에서 높은 평가를 받은 것으로 전해졌다.

코리아출장부페는 기업 행사와 세미나, 브랜드 론칭 행사, 관공서 행사, 학교 및 단체 행사 등 다양한 현장 케이터링을 운영하고 있다. 현장 상황에 따라 메뉴 구성과 동선, 음식 제공 방식 등을 조율하는 형태로 서비스를 제공하고 있으며, 다년간 축적된 운영 경험을 기반으로 대응 범위를 넓혀왔다.

또한 뉴욕 CIA 출신 셰프가 참여한 텍사스 바비큐 및 양식 중심 메뉴를 운영 중이며, 자체 레시피와 조리 시스템을 기반으로 메뉴 품질 관리에 주력하고 있다. 여기에 ISO 9001 인증 기반 운영 시스템을 도입해 조리 및 서비스 과정의 표준화를 이어가고 있으며, 현재까지 5,600건이 넘는 행사를 수행하며 폭넓은 고객층을 확보했다.

행사 현장 운영 이후 고객 피드백을 확인할 수 있는 공식 홈페이지 후기 게시판 역시 운영 중이다. 실제 이용 후기에는 기업 워크숍과 박람회, 가족 행사 등 다양한 현장에서의 서비스 경험이 공유되고 있다.

코리아출장부페 관계자는 “4년 연속 선정은 현장을 믿고 맡겨준 고객들의 평가가 반영된 결과라고 생각한다”며 “행사 성격과 현장 상황에 맞는 케이터링 운영에 집중하면서 음식의 완성도와 서비스 품질 관리 역시 지속해 나갈 계획”이라고 말했다.

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