매크로로 야구 티켓 1000여장 싹쓸이…7배까지 부풀려 팔아

매크로 프로그램을 이용해 프로야구 경기 입장권 1000여 장을 구매한 뒤 비싼 가격에 되판 40대가 경찰에 붙잡혔다.

대구경찰청은 국민체육진흥법 위반 혐의로 40대 남성 A씨를 불구속 입건했다고 14일 밝혔다.

경찰에 따르면, A씨는 지난해 3월부터 9월까지 매크로 프로그램을 가동해 삼성 라이온즈 경기 입장권 1168매를 대량 구매한 혐의를 받고 있다. 조사 결과 A씨는 본인과 가족 등 총 4명의 계정을 도용∙활용해 티켓 예매 사이트에 접속한 것으로 드러났다.

A씨는 이렇게 확보한 티켓을 온라인 거래 사이트에 매물로 올렸다. 장당 8000원~5만원 선인 정가 입장권을 최대 7배까지 부풀려 판매했다. A씨는 총 348회에 걸쳐 암표를 거래하며 4300만원 상당의 부당 이득을 챙긴 것으로 조사됐다.

범행에 악용된 매크로는 지정된 명령을 자동으로 반복 입력하는 프로그램이다. 티켓 예매 시 일반 사용자보다 빠르게 좌석을 선점할 수 있어 편법 예약에 자주 악용된다.

경찰 관계자는 “국민체육진흥법에 따라 상습 또는 영업 목적으로 구입 가격을 넘는 금액으로 입장권을 재판매하거나 알선하면 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다"며 "공정한 현장 관람 문화를 저해하는 암표 매매 행위를 지속해서 단속할 것"이라고 강조했다.

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