이수지 뜨자 사칭까지 등장…"개인연락·미팅유도 주의"

코미디언 이수지의 유튜브 채널 '핫이슈지' 제작진이 사칭 피해를 주의하라고 당부했다.

'핫이슈지' 제작진은 13일 유튜브 게시판을 통해 "최근 핫이슈지 관계자를 사칭해 개인적으로 연락하거나 미팅을 유도하는 사례가 확인돼 안내드린다"고 밝혔다.

이어 "핫이슈지는 출연 및 협업 관련 연락 시 공식 메일 또는 확인 가능한 담당자를 통해 소통하고 있다"고 했다.

그러면서 "신원이 확인되지 않은 연락처로 개인정보, 사진, 자료 등을 요청하거나 무리하게 대면 미팅을 유도하지 않는다"고 덧붙였다.

제작진은 "혹시 핫이슈지 관련 연락을 받으셨으나 진위 확인이 필요하신 경우, 반드시 핫이슈지 공식 메일을 통해 확인 부탁드린다"고 했다.

또 "유사 사례로 인한 피해가 발생하지 않도록 각별한 주의 부탁드리며, 관련 내용을 제보해주신 분들께도 감사드린다"고 했다.

'핫이슈지'는 '에겐녀 뚜지', '실버전성시대 (황정자)', '유치원 교사 이민지' 등이 큰 화제를 모았다.

<뉴시스>

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